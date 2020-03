Super Mario : des remasters et des projets originaux seraient en préparation

Pour les 35 ans de la licence Super Mario, Nintendo semble prêt à ressortir la majorité des jeux dans des éditions remasterisées sur Switch avec en parallèle des titres inédits.

Les sources de Video Games Chronicle (VGC), Eurogamer, Gematsu et VentureBeat sont unanimes, l’éditeur japonais Nintendo prépare un anniversaire mémorable pour Super Mario. Si cela a déjà débuté avec des informations inédites sur le Super Nintendo World à l’Universal Studio d’Osaka ou encore l’annonce d’un ambitieux partenariat avec LEGO pour des jouets interactifs, la célébration des 35 ans de la licence va aller encore plus loin. En effet, des versions HD de Super Mario 3D World (format Deluxe avec des niveaux inédits), Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sont prévus pour le courant de l’année sur Nintendo Switch.

Des nouveaux jeux Super Mario sur Switch

Plusieurs nouveautés comme un nouvel opus de Paper Mario sont également en chantier. Les annonces devaient avoir lieu durant l’E3 2020 de l’ESA (Entertainment Software Association) avec des nouvelles informations sur le Super Nintendo World et le film d’animation produit par Illumination Entertainment, mais la situation autour du coronavirus a changé les plans de la firme de Kyoto. Il n’est pas impossible qu’une conférence en ligne sous la forme d’un Nintendo Direct soit privilégiée (Super Mario Direct ?). Impossible de savoir dans l’immédiat si Nintendo va sortir ces jeux de manière individuelle ou par le biais d’une compilation (format physique ? numérique ?).

L’histoire de Mario en vidéo