Super Mario Bros : Shigeru Miyamoto n’était pas emballé pour une nouvelle adaptation cinématographique

L'avenir du film d'animation Super Mario Bros par Illumination Entertainment aurait pu être menacé par le game designer Shigeru Miyamoto.

A l’occasion d’une nouvelle réunion avec les investisseurs de l’éditeur japonais Nintendo, le père de personnages illustres comme Fox McCloud, Link ou encore Donkey Kong a évoqué la nouvelle adaptation cinématographique de la licence Super Mario Bros prévue pour 2022 : “Nous ne séparons pas les différentes approches de nos propriétés intellectuelles. Par exemple, concernant le développement de nos licences au format cinématographique, j’étais à l’origine contre le fait que Nintendo s’aventure dans la réalisation. Mais je suis désormais impliqué personnellement dans l’utilisation de la marque pour la production d’un film et la raison de ce changement est que Nintendo a ressorti de nombreux jeux via la console virtuelle.”

Le cinéma fait bon ménage avec le jeu vidéo pour Nintendo

Si sa déclaration peut paraître étrange et cryptique, il va plus loin dans son raisonnement en indiquant qu’il est important d’élargir l’audience de ses licences sur plusieurs supports : “Nos atouts sont nos logiciels et même après 30 ans, ils sont toujours actifs. Malheureusement, lorsque la console compatible avec un jeu disparaît, nous n’avons d’autre choix que de porter le tout sur une nouvelle machine. Après avoir connu à plusieurs reprises le processus consistant à porter un vieux jeu vers une nouvelle console, j’ai commencé à penser que notre contenu pourrait continuer à se développer encore plus à l’avenir si nous arrivions à combiner nos jeux tant aimés avec la vidéo sur une longue période. En fait, ce n’est pas que ‘j’ai envie de faire un film Mario’, mais j’ai commencé à penser que ‘nous devrions importer plus de contenus Nintendo dans le domaine du cinéma’. Avec les films, le nombre de personnes exposées à nos licences sera plus large et le nombre de personnes engagées avec nos licences augmentera.”

Nintendo donne des nouvelles du film d’animation Super Mario Bros

Le constructeur japonais est revenu brièvement sur le prochain film avec Mario : “Comme nous l’avons déjà dit, la production avance bien et vise une sortie en salle en 2022. C’est un projet auquel Nintendo participe de manière proactive dans le développement et la production, et nous possédons également les droits afin que le film puisse être exploité pour des opportunités commerciales. Le film sera produit conjointement par Shigeru Miyamoto et Chris Meledandri, fondateur et PDG d’Illumination. Le financement de ce film sera assuré par Nintendo et Universal Pictures. A noter qu’Universal Pictures s’occupera également de la distribution et de la promotion du film.“