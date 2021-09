Super Mario Bros : Nintendo dévoile une date de diffusion et le casting vocal pour le film d’animation

En gestation depuis plusieurs années, le film d'animation Super Mario Bros est enfin prêt à arriver dans les salles obscures du monde entier.

L’emblématique Shigeru Miyamoto est apparu lors du Nintendo Direct de septembre pour dévoiler des informations inédites sur le film d’animation Super Mario Bros : “Il arrivera sur grand écran fin 2022… Il sortira précisément le 21 décembre 2022 en Amérique du Nord, et nous annoncerons prochainement sa date de sortie au Japon, en Europe et sur les autres territoires. Il faudra encore attendre un peu pour découvrir à quoi Mario ressemble sur grand écran (…) C’est le résultat d’une fructueuse collaboration entre Illumination Entertainment et Nintendo. Je peux dire que les idées ont fusé de toutes parts, et que j’ai beaucoup aimé découvrir un processus créatif un peu différent de celui des jeux.”

Les voix des personnages du film d’animation d’Illumination Entertainment basé sur l’univers de Super Mario Bros