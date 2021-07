Sumo Group devient une filiale de Tencent

Le géant chinois Tencent s'empare de l'éditeur britannique Sumo Group pour plus d'un milliard de dollars.

Après avoir placé ses billes dans divers studios, Tencent passe la seconde avec plusieurs rachats comme celui de Sumo Group, un éditeur qui détient Sumo Digital (Sumo Sheffield, Sumo Nottingham, Sumo Leamington, Sumo Newcastle, Sumo Warrington, Sumo Pune, The Chinese Room, Red Kite Games, Lab42 et PixelAnt Games), Atomhawk (Atomhawk United Kingdom et Atomhawk Canada), Pipeworks (Timbre Games) et Secret Mode.

Il s’agit de la deuxième opération majeure impliquant une société britannique de jeux vidéo au cours de l’année après l’acquisition de Codemasters par Electronic Arts. “Le conseil d’administration de Sumo Group est convaincu que l’entreprise bénéficiera du vaste écosystème de jeux vidéo de Tencent, de son expertise sectorielle éprouvée et de ses ressources stratégiques”, a déclaré le président non exécutif Ian Livingstone. Le cofondateur de Sumo Digital (ouvert depuis 18 ans suite à la fermeture d’Infogrames Sheffield House), Carl Cavers, ajoute : “L’opportunité de travailler avec Tencent est une opportunité que nous ne pouvions pas manquer.”

Sumo Group – Tencent, l’histoire d’un rachat en douceur

Avant de devenir actionnaire majoritaire grâce à un investissement de 1,3 milliard de dollars, Tencent détenait auparavant une participation minoritaire de 8,75% dans Sumo Group. Son expérience dans le développement de jeux, y compris les jeux AAA et en ligne, ainsi que ses contrats avec des mastodontes de l’industrie vidéoludique (Sony, Microsoft, Sega, Activision, Ubisoft) ont séduit les décideurs du géant chinois. Si rien ne va changer dans la gestion ainsi que les effectifs actuels, Sumo Group est bien décidé à s’agrandir via d’autres rachats avec l’aide de Tencent et créer de nouvelles licences.