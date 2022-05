Summer of Gaming : l’événement jeu vidéo de l’été par IGN revient

Le Summer Game Fest de Geoff Keighley va encore s'associer avec le Summer of Gaming d'IGN.

L’édition 2022 du Summer of Gaming débutera dès demain sur YouTube et Twitch ainsi que divers portails reliés à IGN, le média vidéoludique américain : “Notre événement est de retour pour la troisième année avec des trailers, des séquences de gameplay, des infos et des nouveautés pour les plus gros jeux à venir ainsi que du contenu exclusif. Comme pour les années précédente, le Summer of Gaming va se dérouler sur plusieurs jours avec des bandes-annonces inédites, des interviews des coulisses du développement et des nouvelles de vos développeurs favoris. L’événement rassemblera les meilleures news et nos experts seront là pour chaque grand jeu dévoilé. Nous sommes aussi heureux d’annoncer que nous diffuserons et couvrirons le Summer Game Fest de Geoff Keighley au sein du programme Summer of Gaming. Nous avons des partenariats avec d’importants développeurs de l’industrie pour délivrer les infos et les annonces les plus croustillantes.”

Le programme du Summer of Gaming d’IGN