Summer of Gaming : IGN remplace l’E3 2020 avec un évènement numérique

Le groupe multimédia américain IGN dévoile Summer of Gaming, un nouvel événement qui dévoilera toutes les nouvelles informations sur l'industrie vidéoludique à partir de juin prochain.

Alors que l’Entertainment Software Association (ESA), les organisateurs de l’E3, ont décidé d’annuler l’édition 2020 en raison du coronavirus, IGN et ses filiales (112 pays, 25 langues) ont décidé de satisfaire les fans de jeux vidéo avec le Summer of Gaming. Durant le mois de juin, des articles, des interviews, des diffusions live et autres programmes à la demande (20 plateformes, dont OTT, Twitter, Facebook, Instagram, Mixer, Twitch, Snapchat Discover et TikTok) permettront d’en savoir plus sur les jeux à venir chez 2K Games, Google Stadia, Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Twitter, Devolver Digital ou encore THQ Nordic.

IGN presents the Summer of Gaming, an online event featuring news, previews, and developer interviews this June! https://t.co/BwxJ4B3kT3 pic.twitter.com/THIYdxPHPA — IGN (@IGN) April 3, 2020

La PS5 et la Xbox Series X seront également au coeur du IGN Summer of Gaming. Les fans auront également la possibilité de mettre en avant certains jeux grâce à une application afin de faire interagir au maximum la communauté. Plus d’informations sur l’événement seront dévoilées dans les semaines à venir, notamment de nouveaux participants. A noter que les éditeurs Microsoft et Ubisoft devraient faire quelque chose à part.

IGN Summer of Gaming, le nouveau rendez-vous dédié aux jeux vidéo durant l’été

Peer Schneider, chef du contenu et responsable de production chez IGN, explique : “Avec l’arrivée de la prochaine génération de consoles en fin d’année, et une communauté de joueurs impatiente d’en apprendre plus sur les titres qu’ils joueront sur ces nouvelles machines, notre événement en ligne sera un moment clé pour les éditeurs et les développeurs afin de se connecter à une audience mondiale.”

Yael Prough, vice-président exécutif et manager général chez IGN, rajoute : “De plus en plus de gens se tournent vers le jeu vidéo comme divertissement et distraction. La semaine dernière nous avons vu de nouveaux records de trafic sur nos plateformes – nous sommes impatients de proposer cet événement global et numérique à nos audiences et partenaires – car ce sera quelque chose à ne pas manquer.“