Summer Games Done Quick 2022 : 3 millions de dollars récoltés pour la charité

Les jeux vidéo attirent des communautés très nombreuses et très dévouées, il faut bien le reconnaître. Et régulièrement, des événements de grande ampleur permettent de prendre toute la mesure de la situation. Cette semaine avait ainsi lieu le Summer Games Done Quick 2022. L’occasion pour les spécialistes du speedrun de tenter de faire tomber des records, sous les yeux des fans du monde entier, pour récolter des fonds. Et cette édition 2022 a encore été un franc succès.

Le Summer Games Done Quick 2022 a pris fin

Pour cette première édition en présentiel depuis 2020, le moins que l’on puisse dire, c’est que le Summer Games Done Quick a frappé fort. Au final, ce sont plus de 3,01 millions de dollars qui ont pu être récoltés pour l’organisation Médecins Sans Frontières. Certains des meilleurs speedrunners du monde se sont retrouvés à Bloomington, dans le Minnesota, aux États-Unis pour terminer des jeux très différents, comme Doom Eternal, Tunic et Control. Sur les sept jour que durait cette édition 2022, Games Done Quick a reçu plus de 42 000 dons individuels.

Plus de 3 millions de dollars récoltés

Et si la somme finale reste finalement en dessous des 3,4 millions de dollars du record que l’organisation avait récolté pour la Prevent Cancer Foundation durant un Awesome Games Done Quick en début d’année, c’est davantage que les 2,9 millions de dollars obtenus durant la SGDQ 2021. L’événement de cette année a aussi été marqué par le départ de Kasumi “Sumichu” Yogi. Ces huit dernières années, Yogi était le directeur marketing et responsable du développement commercial chez GDQ, aidant l’organisation à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. La prochaine collecte de Games Done Quick, Flame Fatales, uniquement avec des femmes, démarre le 21 août. Les fonds récoltés seront reversés au Malala Fund, une organisation qui milite pour l’éducation des filles.