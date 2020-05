Summer Game Fest : une collaboration avec Twitch pour diffuser les annonces de l’été

Twitch devient le diffuseur privilégié du Summer Game Fest : “Le plus grand événement de l’année dans le domaine des jeux vidéo, est à nos portes et si vous voulez le vivre comme il se doit, vous le verrez sur Twitch. Tout cela se passe sur notre nouvelle chaîne gaming, le nouveau foyer des actualités, des événements et des contenus exclusifs axés sur les jeux vidéo – le tout dirigé par les streamers de Twitch et leurs communautés. Nous allons ainsi proposer notre propre couverture du Summer Game Fest. Nous nous sommes également associés avec certains des plus grands noms du secteur pour donner vie à ce projet comme Riot Games, CD Projekt RED, Square Enix, Ubisoft, Electronic Arts, Blizzard Entertainment, 2K, l’IGDA (International Game Developers Association), et bien d’autres encore.”

On Twitch, the Summer Game Fest is more than just a Game Fest.

Catch the biggest gaming event of the year on Twitch for exclusive drops, announcements, Twitch Rivals tourneys, co-streams and much more.

Here’s everything we have planned: https://t.co/4xwqhc4lcm pic.twitter.com/bl0VyUKHPl

