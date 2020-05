Summer Game Fest : un nouvel événement où le jeu vidéo sera célébré pendant quatre mois

L'animateur Geoff Keighley annonce la création d'un festival numérique dédié à l'industrie vidéoludique qui s'étendra de mai à août prochain.

Le Summer of Gaming d’IGN et le Futur Games Festival de GamesRadar vont avoir de la “concurrence” avec le Summer Game Fest de Geoff Keighley. Présenté comme un festival numérique de quatre mois, celui-ci va mettre en avant des conférences (Inside Xbox sur les jeux des éditeurs tiers destinés à la Xbox Series X), des annonces, des démos (essais gratuits et limités dans le temps sur Steam, Xbox Games Store et d'”autres plateformes”) et des événements in-game (concert de Diplo dans Fortnite). Si le Summer Game Fest prendra fin à la Gamescom 2020, Geoff Keighley dévoilera de nouvelles informations sur le programme dès demain.

You can sign up now at https://t.co/1ZwAhZ66ie to get notifications. And stay tuned on Tuesday for the launch of the schedule of events and reminders. — Summer Game Fest (@summergamefest) May 1, 2020

Les premiers participants du Summer Game Fest

2K Games

Activision

Bandai Namco

Bethesda

Blizzard Entertainment

Bungie

CD Projekt RED

Digital Extremes

Electronic Arts

Microsoft (Xbox)

Sony Interactive Entertainment (PlayStation)

Private Division

Riot Games

Square Enix

Steam

Warner Bros Interactive

Summer Game Fest : “It’s time to play the future”

Geoff Keighley explique la philosophie derrière le Summer Game Fest, sa nouvelle création après The Game Awards, E3 Coliseum, Gamescom Opening Night Live et The Steam Game Festival : “Cette année est un véritable défi pour nous tous. Pendant un certain temps, j’ai réellement pensé que 2020 pourrait être la première fois en 25 ans que nous n’ayons pas un grand moment pour notre industrie. Cela m’a vraiment déprimé de voir tout se fracturer. Plus que jamais, cette année, nous avons besoin d’un centre de gravité positif et stimulant pour rassembler la communauté. C’est donc ce que nous allons faire. Je suis fier d’annoncer le Summer Game Fest. Notre événement va rassembler toute l’actualité que vous attendez, mais aussi des événements in-game, des démos de certains titres et un tas de surprises amusantes. Faites-moi confiance. Il y a des événements incroyables à venir (…) Merci à l’ensemble des éditeurs et studios qui travaillent dur dans ces circonstances difficiles pour nous divertir. Continuez à jouer, car le jeu vidéo est sur le point de devenir quelque chose de vraiment brillant cet été.”