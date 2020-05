Summer Game Fest : Geoff Keighley liste les premiers événements

Survendue comme l’E3 au format numérique, l’initiative Summer Game Fest qui s’étendra de mai à aout prochain est principalement une nouvelle façon de réunir les joueurs du monde entier pour un été riche en actualités et événements sur les jeux vidéo. L’animateur Geoff Keighley rassurer les fans qui ne voient pas encore le nom d’un studio ou d’un éditeur comme Nintendo dans les participants : “Restez à l’écoute pour l’annonce de phases supplémentaires d’éditeurs et de partenaires. Nous sommes convaincus qu’entre mai et août, vous entendrez beaucoup de nouvelles intéressantes sur les jeux vidéo de la part des plus grands noms du jeu et de nombreux et fantastiques développeurs indépendants.”

I woke up this morning and thought, maybe we should dust off The Bonus Round and bring it back this summer as part of #SummerGameFest, to do some panels around major events. What say you?

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 5, 2020