Summer Game Fest 2022 : une conférence annoncée et datée

Le Summer Game Fest sera de retour cet été avec une édition 2022 proposant une conférence levant le voile sur le futur de l'industrie vidéoludique.

La première conférence rattachée à l’édition 2022 du Summer Game Fest aura lieu le 9 juin prochain à 18h et sera diffusée sur les plateformes YouTube, Twitch, Twitter et Facebook. Elle proposera des premières mondiales, des bandes-annonces, des nouvelles annonces et des mises à jour de jeux venant des principaux développeurs du monde. Day of the Devs : Summer Game Fest Edition, qui est coproduit par Double Fine Productions et iam8bit, suivra immédiatement l’événement avec un aperçu des jeux indépendants à venir.

We Have A Date! Don't miss #SummerGameFest streaming live on Thursday, June 9 at 11a PT / 2p ET / 6p GMT. I'm hosting a live cross-industry showcase. Game announcements, reveals + Day of the Devs. Lots of events coming in June, keep checking https://t.co/Hp7WuLrjXk pic.twitter.com/NCfvdjNMXk — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 5, 2022

Pour mémoire, le Summer Game Fest 2021 avait été marqué par les débuts d’Elden Ring, les annonces de Death Stranding : Director’s Cut et Tiny Tina’s Wonderland, les apparitions de Ryan Reynolds, Jeff Goldblum et Giancarlo Esposito, ainsi que des lerformances musicales de Weezer et Japanese Breakfast.

Les partenaires du Summer Game Fest 2022

2K Games/2K Sports

Activision

Amazon Games

Amazon Prime Gaming

Annapurna Interactive

Blizzard Entertainment

Capcom

Devolver Digital

Dotemu

Electronic Arts

Epic Games

Finji

Frontier Development

Gearbox Publishing

Hi-Rez Studios

Innersloth

Koch Media

Mediatonic

HoYoverse (anciennement MiHoyo)

Bandai Namco

Netflix

Psyonix

Raw Fury

Riot Games

Saber Interactive

Sega

Sony Interactive Entertainment/PlayStation

Microsoft/Xbox

Square Enix

Valve/Steam

Tencent Games

Tribeca Film Festival

Ubisoft

Warner Bros Interactive Entertainment

Wizards of the Coast

Geoff Keighley annonce un partenariat avec IMAX pour améliorer la visibilité du Summer Game Fest et des Game Awards

Les deux événements annuels de jeux vidéo produits par Geoff Keighley seront désormais diffusés dans salles de cinéma équipées en IMAX aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Grâce aux diffusions IMAX en direct, les membres de la communauté des joueurs peuvent se réunir pour partager l’expérience des révélations de gameplay et des annonces surprises de jeux.

“Nous sommes ravis de faire partie de ces événements en pleine expansion“, a déclaré Megan Colligan, présidente d’IMAX Entertainment et vice-présidente exécutive d’MAX Corporation. “Le Summer Game Fest et les Game Awardsfont partie des efforts continus d’IMAX pour diversifier son portefeuille de contenu avec plus d’événements en direct et interactifs et nous sommes impatients d’en faire partie pour les années à venir“. Geoff Keighley a ajouté : “Les jeux vidéo sont la forme de divertissement la plus puissante, la plus immersive et la plus spectaculaire au monde, il est donc tout à fait naturel de les faire découvrir aux fans en IMAX, le format de cinéma le plus immersif au monde.“