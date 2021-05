Summer Game Fest 2021 : un showcase alliant jeux vidéo et musique pour l’ouverture de l’événement

L'édition 2021 du Summer Game Fest débutera avec un "Kickoff Live" sponsorisé par Amazon Prime Gaming.

Dès le 10 juin prochain à 20h (heure française), Geoff Keighley animera le Summer Game Fest : Kickoff Live, le premier événement rattaché au Summer Game Fest 2021. Pendant pas moins de deux heures, les joueurs et la presse du monde entier pourront assister à un concert du groupe de rock américain Weezer, un segment indépendant Days of the Devs avec iam8bit et Double Fine Productions ainsi qu’une douzaine d’avant-premières mondiales avec des révélations totalement inédites.

Le Kickoff Live du Summer Game Fest 2021 sera suivi d’une série d’événements organisés par les éditeurs et les studios en période d’E3 2021, mais également en dehors. Durant le mois de juin, Geoff Keighley pourrait, comme l’année dernière, proposer des lives de dernière minute pour présenter un contenu inédit, un portage d’un jeu, une exclusivité temporaire ou encore un interview avec des développeurs.

Les partenaires du Summer Game Fest 2021