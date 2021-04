Summer Game Fest 2021 : Geoff Keighley annonce le retour de son festival numérique

Décrié par certains joueurs sur les réseaux sociaux à cause d’une formule mal adaptée et beaucoup trop longue, le Summer Game Fest avait tout de même été un sacré succès suite à l’annulation de l’Electronic Entertainment Expo. L’animateur Geoff Keighley a bien compris la leçon et promet une édition 2021 mieux travaillée où les présentations réparties sur de longs mois laisseront en principe place à un événement unique dans le courant du mois de juin avec plusieurs annonces (les plans seront détaillés dans les prochaines semaines), et sans doute à côté des partenariats avec Valve (Steam), Epic Games (EGS), Microsoft (Xbox Store) ou encore Sony (PlayStation Store) pour proposer des démos et des réductions.

.@SummerGameFest returns this June!

A spectacular, concentrated global showcase of the future of video games — where everyone comes to play.

Sign up now at https://t.co/1ZwAhZ66ie for event updates + text alerts. pic.twitter.com/0h1lmuOBh3

— Summer Game Fest (@summergamefest) April 2, 2021