Suite au rachat de l’application par Apple, Dark Sky disparaît d’Android

S'il existe aujourd'hui pléthore d'applications météo sur les stores, il est difficile d'en trouver de vraiment fiables. Certains les combinent pour avoir une bonne idée du temps à venir. Dark Sky est assurément parmi les plus réussies...

Dark Sky est assurément parmi les meilleurs applications mobiles météo que l’on puisse trouver, la chose n’est plus à démontrer. Malheureusement, il y a quelque temps, Apple décidait de racheter l’entreprise qui éditait l’application. Et d’annoncer dans le même temps que l’application n’existerait plus sur Android. Le moment est venu. Dark Sky va disparaître d’Android et Wear OS.

Apple met fin aux applications Dark Sky pour Android et Wear OS

Que vous soyez d’accord ou non, il va falloir vous passer de l’application Dark Sky si vous êtes utilisateur ou utilisatrice Android. 9to5Google rapporte que Apple vient de mettre un terme à Dark Sky sur Android et Wear OS comme annoncé. Apple avant initialement prévu de fermer ces deux versions du service au 1er juillet suite à l’acquisition de l’entreprise en mars dernier mais la firme de Cupertino décidait finalement d’accorder aux utilisateurs un mois de sursis.

Votre abonnement à Dark Sky devrait avoir été annulé si vous étiez de ceux qui payaient les 3$ par an. Les développeurs avaient promis un “remboursement” complet aux abonnés. Le site reste cependant accessible bien qu’il ne semble plus possible d’utiliser les éléments intégrés. Les applications tierces qui utilisent les données de Dark Sky ont jusqu’à la fin de l’année 2021 pour passer à un autre service.

En espérant que d’autres applications se lancent sur ce créneau

À noter, il ne faut pas y voir là la fin de la météo hyper-locale sur Android. Accuweather et d’autres applications peuvent se lancer sur ce créneau. Cela étant dit, c’est l’un des plus grands noms qui disparaît. Et il vous faudra passer chez Apple si vous ne pouvez vraiment pas vous passer des services de Dark Sky pour votre météo.