Suicide Squad : Kill the Justice League, les super-héros de DC Comics s’associent avec des envahisseurs extraterrestres

L'histoire de Suicide Squad : Kill the Justice League se dévoile dans une bande-annonce avec du Tick Tick Boom par le groupe suédois de garage punk The Hives.

Composée de Superman, Green Lantern, Flash ou encore Wonder Woman, la Ligue des Justiciers est chargée de protéger Metropolis contre la criminalité grandissante et les nouvelles menaces d’invasions. Sauf que dans Suicide Squad : Kill the Justice League, celle-ci va devenir l’ennemi principal de la ville fictive avec une collation inattendue. Pour mettre fin au chaos, Amanda Waller missionne la Task Force X (Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark) de l’éliminer sans montrer le moindre signe de résistance étant donné que les membres disposent de charges explosives mortelles implantées dans leur tête. A noter que Le Pingouin (Oswald Chesterfield Cobblepot) se mêlera à la fête…

Le Story Trailer de Suicide Squad : Kill the Justice League

Suicide Squad : Kill the Justice League de Rocksteady Studios sortira en 2022 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Pour mémoire, ce TPS action-aventure sera jouable seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs.