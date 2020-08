Suicide Squad : Kill the Justice League, le nouveau jeu barré de Rocksteady

Il y a quelques heures ont eu lieu les principales annonces du DC Fandome, très attendues par les fans de l'univers DC, évidemment. Parmi celles-ci, un jeu totalement barré, Suicide Squad : Kill the Justice League.

La plupart des grosses annonces du DC Fandome été concentrées sur les films à venir. Cela étant dit, les jeux vidéo n’étaient pas en reste. Nous avons notamment pu avoir un aperçu du nouveau titre de Warner Bros. Montreal, Gotham Knights. Ce n’était pas le seul jeu puisque Rocksteady a aussi dévoilé quelques images très attendues de son jeu Suicide Squad après l’avoir teasé au début du mois.

Suicide Squad : Kill the Justice League se dévoile en vidéo

Les relations du jeu avec le film de James Gunn, qui a lui aussi été dévoilé durant le Fandome, sont quasiment inexistantes. Le jeu mettra en avant une partie des personnages, à savoir Harley Quinn, Deadshot, King Shark et Boomerang. Le teaser nous les montre en train de mettre une tannée à des méchants dans une ville en plein siège, une attaque orchestrée, semble-t-il, par le super-ordinateur démoniaque Brainiac. Mais la situation change du tout au tout lorsqu’ils tombent sur Superman. C’est lui, et toute la Justice League, la cible !

Un jeu où il fera bon taper sur Superman et ses copains !

Suicide Squad : Kill the Justice League est la prolongation directe de l’univers de la trilogie précédente de Rocksteady des jeux Batman, Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Mais cette fois, davantage de personnages seront jouables. Autrement dit, davantage de capacités et de pouvoirs avec lesquels jouer : la bate de baseball de Harley Quinn, le jetpack de Deadshot et les boomerangs de Boomerang. Autant de mécaniques de jeu différentes et de moyens intéressants de réaliser les défis du jeu. Le titre proposera aussi un mode multijoueur.

Voilà qui semble très prometteur. Malheureusement, avant de pouvoir allier ses forces entre copains pour aller taper sur Superman et le reste de la Justice League, il faudra patienter jusqu’en 2022, date actuelle de la sortie de ce Suicide Squad : Kill the Justice League !