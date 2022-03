Suicide Squad : Kill the Justice League est repoussé au printemps 2023

Le studio britannique Rocksteady est contraint de reporter la date de sortie de Suicide Squad : Kill the Justice League pour peaufiner au mieux l'expérience vidéoludique avec la Task Force X.

Sefton Hill, directeur créatif et cofondateur de Rocksteady Studios, officialise le report de Suicide Squad : Kill the Justice League plus d’un mois après l’annonce de cette même information par Jason Schreier de Bloomberg. Initialement prévu pour le courant de l’année, le TPS action-aventure basé dans l’univers de DC Comics est désormais attendu pour le printemps 2023 sur sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC : “Je sais qu’un retard est frustrant mais ce temps supplémentaire nous servira à faire le meilleur jeu possible. J’ai hâte de semer le chaos à Metropolis avec vous. Merci pour votre patience.”

Focus sur Suicide Squad : Kill the Justice League

Découvrez les origines de la célèbre Task Force X d’Amanda Waller (également connue sous le nom de Suicide Squad) et suivez Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark se lancer à contrecœur dans leur mission pour éliminer les plus grands super-héros DC du monde : la Justice League. Se déroulant dans le vaste monde ouvert de la ville de Metropolis, Suicide Squad : Kill the Justice League met les quatre super-vilains DC face à des envahisseurs extraterrestres et aux super-héros DC, dont l’objectif est maintenant de détruire la ville qu’ils voulaient avant protéger. De plus, les membres de la Suicide Squad disposent de charges explosives mortelles implantées dans leur tête qui pourraient se déclencher au moindre signe de résistance.