Subara STI E-RA Concept, un concept de sport car avec près de 1 100 chevaux sous le capot

Subaru dévoile son STI E-RA Concept, une voiture électrique avec près de 1 100 chevaux, ainsi que le Solterra STI Concept.

Subaru est encore tout jeune sur le marché des véhicules électriques, mais cela ne saurait empêcher la marque de travailler sur des projets très ambitieux. Electrek rapport que le constructeur vient de dévoiler deux nouveaux concepts de voitures électriques au Salon Automobile de Tokyo, y compris sa toute première voiture de course totalement électrique. Le STI E-RA Concept donne des indications sur la prochaine voiture de la marque pour le circuit, avec quelque 1 087 chevaux de puissance grâce à ses quatre moteurs Yamaha et ses quatre roues motrices couplées à un système de vectorisation de couple “unique” pour maximiser l’adhérence et la stabilité.

Subaru dévoile son STI E-RA Concept, une voiture électrique avec près de 1 100 chevaux

Bien que sa batterie de 60 kWh soit relativement faible, Subaru est convaincu que sa voiture E-RA peut impressionner sur circuit. La marque espère atteindre un temps de 6 minutes et 40 secondes sur le célèbre circuit du Nürburgring dans le courant de l’année 2023. Ce n’est pas aussi rapide que la VW ID.R (6 minutes 5 secondes), mais c’est bien plus rapide que le temps de la Tesla Model S Plaid (7 minutes 35 secondes). Le constructeur a prévu de tester sa voiture E-RA sur les circuits de course japonais plus tard dans l’année.

Ainsi que le Solterra STI Concept

Subaru a aussi dévoilé un Solterra STI Concept – ci-dessus – qui, comme son nom l’indique, est une version plus sportive du crossover à venir. Subaru n’a pas communiqué quant aux modifications apportées sous le capot, mais ce Solterra amélioré dispose notamment d’un spoiler de toit et autres éléments pour bien mettre en évidence ses performances améliorées.

Cela étant dit, si le E-RA représente les projets de Subaru dans l’automobile de course, ce concept sert aussi de véritable déclaration d’intention. Tout comme Volkswagen, il montre que l’entreprise est tout à fait sérieuse en ce qui concerne les véhicules électriques et qu’il peut fabriquer des voitures hautes performances en plus des véhicules grand public. Le défi sera de traduire les leçons apprises de ces concepts sur des véhicules de série. Subaru arrive tardivement sur le marché des voitures électriques par rapport à des acteurs de longue date comme VW, Mercedes et GM. Il lui faudra avancer très rapidement si elle veut pouvoir rivaliser avec ses concurrents.