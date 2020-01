STYL Spinity, un stylo connecté pour jouer dans la réalité augmentée

La fonction première d'un stylo est de pouvoir écrire mais il est possible, pour peu qu'il soit un minimum équilibré et que l'on soit assez agile, de jongler avec. Certains excellent dans ce domaine. Et avec le STYL Spinity, la pratique prend une autre dimension.

À l’ère où les écrans et la vie numérique règnent en maître, nous avons plus que jamais besoin, de temps à autre, de de rester concentré. Pour cela, il existe des méthodes aussi diverses que variées. Et, aussi étrange que cela puisse être, la technologie moderne peut là encore se révéler utile. Voici par exemple le STYL Spinity, un “stylo” connecté conçu pour le jeu et permettre ainsi d’améliorer sa concentration, l’activité cérébrale et la dextérité tout en offrant les fonctionnalités d’un stylo basique.

STYL Spinity est un stylo pour gagner en dextérité et en concentration

Cette idée pour le moins unique est venue de notre besoin actuel de parvenir à mieux nous concentrer. Elle trouve ses origines à l’époque où les écoliers (et les adultes d’ailleurs) jouaient encore exclusivement avec des jouets – ou tout ce qui pouvait ressembler à un jouet -, comme les ballons, les morceaux de bois, les élastiques, cordes à sauter et autres joyeusetés. La vision de la société STYL est de remettre le stylo au goût du jour, de le rendre de nouveau “cool” en l’intégrant dans le monde du jeu vidéo. Son stylo Spinity dispose d’une application dédiée pour découvrir comment l’utiliser autrement, en le faisant tourner entre ses doigts ou en jonglant avec, par exemple. Le système enregistre à chaque session un certain nombre de statistiques que l’on peut retrouver dans l’application avec une version en réalité augmentée du stylo. L’application permet même d’ailleurs de jouer à plusieurs en se lançant des défis entre amis.

Et pour jouer en réalité augmentée, seul ou à plusieurs

Et parce qu’il véritablement question de gagner en dextérité, en agilité et en concentration, l’application embarque même un coach personnel en réalité augmentée. Celui-ci vous donnera des conseils pour perfectionner votre technique. Sur le plan technique, STYL affirme que ce stylo n’aurait pas pu voir le jour sans la miniaturisation extrême disponible aujourd’hui de la technologie de reconnaissance des mouvements a permis. L’algorithme propriétaire permet quant à lui à l’application de reconnaître rapidement et précisément les mouvements, pour que l’expérience en réalité augmentée soit la plus fiable et utile possible. Et le résultat semble très convaincant. Si vous êtes intéressé(e), sachez qu’une campagne de financement participatif sur Kickstarter démarrera prochainement. Davantage d’informations sur le site officiel. À suivre !