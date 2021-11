Studios Occitanie Méditerranée : un centre immersif Ubisoft à Béziers en 2025

Le premier centre immersif de l'éditeur Ubisoft ouvrira en France au sein des Studios Occitanie Méditerranée avec l'aide de Storyland Studios.

Situé sur la côte méditerranéenne à Béziers (sur le domaine de Bayssan), à 40 minutes de route de Montpellier, le futur complexe Studios Occitanie Méditerranée dédié aux industries médiatiques, digitales et culturelle accueillera en son sein le premier centre immersif d’Ubisoft. Attendu pour 2025, celui-ci s’étendra sur 3 à 5000 m², sera équipé de la technologie de gamification de pointe Wander développée par Alterface et plongera les visiteurs dans des mondes interactifs directement inspirés des licences de l’éditeur français. L’objectif est d’atteindre les 300.000 visiteurs par an. D’autres centres pourraient voir le jour aux quatre coins du monde si le succès est au rendez-vous.

Après l'hydrogène, encore une formidable nouvelle pour #Béziers : le premier centre immersif au monde de @Ubisoft sera installé dans notre ville ! pic.twitter.com/u1hGCfYudg — Robert Ménard (@RobertMenardFR) November 18, 2021

“Ubisoft est très heureux de s’associer aux Studios Occitanie dans le cadre de ce projet ambitieux avec pour objectif de donner vie aux univers de nos jeux en France“, déclare Mathilde Bresson, Location Based Entertainment Manager chez Ubisoft. “Nous ne pouvions imaginer meilleur lieu pour développer notre premier centre immersif que la région de Montpellier où se trouve le studio Ubisoft à l’origine de certains de nos personnages les plus emblématiques tels que Rayman ou les Lapins Crétins“. Bruno Granja, fondateur des Studios Occitanie Méditerranée : “Nous sommes ravis que les Studios Occitanie soient le premier site à accueillir le concept révolutionnaire du centre immersif Ubisoft. Le jeu vidéo s’est imposé progressivement comme la première forme de divertissement. Il est naturel que nous nous associions à l’un des principaux éditeurs de jeux vidéo au monde et qui plus est Français, pour créer un nouveau type d’expérience immersive qui célèbre la culture du jeu.”

Un parc à thème Ubisoft est également en préparation

Ubisoft et Storyland Studios travaillent également sur la conceptualisation d’un parc à thème Ubisoft à grande échelle : “Les deux projets ont pour objectif d’être déployés dans de nombreux marchés et lieux d’implantation potentiels différents. Nous sommes impatients de partager ces expériences avec nos fans et avec les visiteurs du monde entier.“