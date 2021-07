Studely lance une offre 100 % digitale pour aider les étudiants qui viennent étudier en France

Faire ses études à l'étranger n'est pas simple. Cela implique notamment de nombreuses démarches administratives. Des démarches que Studely simplifient pour les étudiants qui viennent en France.

Faire ses études à l’étranger est un rêve pour beaucoup d’étudiants. Mais c’est une aventure semée d’embûches. Notamment face aux démarches administratives qu’il faut effectuer dans le pays d’accueil. Il existe des programmes d’aide – comme Erasmus -. Studely va plus loin aujourd’hui en proposant une offre 100 % digitale d’accompagnement personnalisé aux étudiants qui viennent étudier en France.

Studely accompagne les étudiants étrangers pour venir en France

L’objectif de Studely est clair, et noble : offrir un meilleur accès à l’enseignement supérieur français aux étudiants en mobilité internationale. La première étape pour tout étudiant arrivant en France, c’est la justification des ressources financières auprès du Consulat de France, indispensable à la validation de la demande du Visa étudiant Long séjour. Avec le service “caution bancaire” de Studely, cette démarche est simplifiée et accélérée, permettant par là même d’obtenir une garantie locative fort utile pour une recherche de logement.

avec une offre 100 % digitale

Studely va plus loin, en accompagnant l’étudiant dans sa recherche de logement avant l’arrivée en France et en permettant de recevoir une attestation d’assurance, une couverture des frais médicaux éventuels jusqu’à 30 000 € et même le rapatriement médical vers le lieu de résidence.

Et le meilleur dans tout cela, c’est que tout le processus s’effectue désormais uniquement en digital. Pour accélérer encore davantage les choses. Ainsi, n’importe quel étudiant, où qu’il soit dans le monde, peut monter son dossier et le faire accepter par les services de contrôle consulaires.

Cinq ans après sa création, Studely n’est pas peu fier de rendre ses services accessibles à l’international, multipliant par trois le nombre de pays de provenance des étudiants en quelques mois seulement – de 15 pays d’Afrique à 53 pays du monde entier -.

Nul doute que l’avenir de Studely s’annonce radieux. Espérons maintenant que cette idée fasse naître des startups similaires dans d’autres pays du monde pour que les étudiants français puissent en profiter eux aussi dans leurs projets de mobilité internationale.