Striking Distance : le jeu narratif dans l’univers de Playerunknown’s Battlegrounds sera un AAAA

La filiale de PUBG Corporation menée par Glen Schofield, ancienne figure de Visceral Games et Sledgehammer Games, prépare une expérience vidéoludique extrêmement ambitieuse.

Alors que Brendan Green travaille sur Prologue avec la division Playerunknown Productions, anciennement PUBG Special Projects, les équipes de Striking Distance travaillent elles sur un projet lié à Playerunknown’s Battlegrounds sous l’égide de Glen Schofield. Ce dernier veut aller plus loin que le AAA et vise le AAAA, un terme déjà évoqué du côté de The Initiative, une structure des Xbox Game Studios de Microsoft : “Nous faisons une expérience AAA, oui. Nous faisons une expérience narrative. Nous travaillons sur l’histoire en ce moment, mais aussi sur le design. Beaucoup de concepts-arts arrivent. Il s’agit définitivement de créer un style de jeu AAA (…) Nous avons un groupe aguerri. Nous espérons simplement faire quelque chose du niveau d’un AAA. Nous l’appelons en fait AAAA. Nous voulons aller au-delà et faire quelque chose de spécial. C’est ce que PUBG m’a permis de faire. J’espère que nous aurons quelque chose de génial à offrir à nos fans.”

À LIRE AUSSI : PUBG Corporation : Glen Schofield est nommé directeur du nouveau studio Striking Distance

Glen Schofield (Call of Duty, Dead Space, Gex) a également détaillé la philosophie de son studio dans une entrevue accordée à VentureBeat : “Ils m’ont donné l’argent pour aller construire Striking Distance où je voulais, comme je voulais, engager qui je voulais. C’est vraiment un rêve devenu réalité. Je construis le studio que je veux à l’endroit où je veux avec les gens que je veux et je fais un jeu que je veux vraiment faire. Je ne pourrais pas demander mieux (…) J’approche chaque jeu un peu différemment. Celui-ci d’une manière inédite – il n’y a pas de licence. Je n’ai pas de Call of Duty ni de Seconde Guerre mondiale où je adapter le jeu que je veux à un cadre. Advanced Warfare a été celui qui m’a donné plus de liberté créative, mais encore une fois, vous saviez que c’était un style de jeu particulier. Celui-là, j’avais juste à me dire ‘Quel est le jeu auquel je veux jouer ?’”

La relation entre Striking Distance et PUBG Corporation

Avec le studio Striking Distance, Glen Schofield estime avoir une liberté créative totale grâce à Changhan Kim, le chief executive officer de PUBG Corporation : “CH est un type formidable. Il n’est plus dans le développement, mais il était lui-même un ingénieur. Sa manière de penser était la suivante ‘Dites-nous quel jeu vous voulez faire et voyons si nous pouvons le faire tenir dans ce monde que nous avons créé avec PUBG. Mais construisez le jeu et on va vous laisser tranquille’. En fait, j’ai dû leur dire rapidement ‘Hey, nous voulons des réunions avec vous’. Même lors des réunions importantes, ils peuvent faire une ou deux suggestions, mais CH dit toujours ‘Mais c’est votre jeu. Vous décidez ce que vous voulez en faire.“