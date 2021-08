Strikerz dévoile UFL, le nouveau concurrent de FIFA et eFootball

UFL est présenté comme une révolution dans les jeux de football en ligne en offrant aux joueurs une expérience de jeu sur console sans précédent.

Avec l’aide de la FIFPRO, la plus grande organisation mondiale représentant 65.000 footballeurs professionnels, et d’InStat, l’une des principales sociétés d’analyse des performances sportives, qui fournira des données détaillées et des statistiques actualisées pour chaque joueur, Strikerz veut concurrencer FIFA d’Electronic Arts et eFootball de Konami en créant une nouvelle licence.

“Nous sommes des fans de football et des joueurs passionnés – nous jouons à des jeux vidéo de football depuis des années et nous savons exactement ce que les gens veulent voir dans un simulateur de football“, a déclaré Eugene Nashilov, PDG de Strikerz. “Nous voulons réinventer le jeu vidéo de football de fond en comble, en offrant aux joueurs du monde entier une expérience révolutionnaire, passionnante et équitable.”

Un teaser pour UFL

Dans UFL, les joueurs pourront créer leurs propres clubs de football composés de plus de 5000 footballeurs licenciés et affronter d’autres joueurs du monde entier pour prouver leurs compétences et se hisser au sommet de la ligue. Le jeu offrira une expérience de premier ordre propulsée par Unreal Engine et tirera pleinement parti des dernières technologies. En développement depuis 2016, il sera disponible gratuitement sur les consoles dites majeures : “Nous ajouterons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et mises à jour sans paiements obligatoires ou frais annuels. Le jeu est conçu pour être une expérience de jeu équitable qui implique une approche axée sur les compétences et zéro option de paiement pour gagner.”

“Après des années de développement, nous sommes ravis de voir l’UFL entrer dans l’arène à un moment où les avancées technologiques offrent de nouvelles opportunités pour créer la représentation numérique du football la plus authentique jamais connue“, a déclaré Andrew Orsatti, directeur du marketing et du développement commercial de la FIFPRO.