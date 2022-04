Streets of Rage devrait bientôt avoir son film en live action

Un film live action Streets of Rage serait en préparation. Les possibilités sont énormes et la base de fans immense.

Streets of Rage est l’une des (nombreuses) licences emblématiques de jeux vidéo d’action de type beat them all. Depuis le début des années 1990, elle contente petits et grands amateurs de baston à tout va. Streets of Rage 4 est sorti il n’y a pas si longtemps et les fans pourraient bientôt avoir droit à un film en live action. Voici ce que l’on sait.

La franchise Streets of Rage de Sega Genesis devrait donc bientôt arriver sur grand écran. Selon plusieurs sources de Deadline, le créateur de John Wick, Derek Kolstad, aurait écrit un scenario pour un tel projet. Seraient aussi impliqués dans ce film les producteurs de la licence Sonic, à savoir dj2 Entertainment et Escape Artists. Aucun contrat n’a encore été signé, mais il semblerait que le projet puisse démarrer très bientôt.

Les possibilités sont énormes et la base de fans immense

Connue et reconnue comme l’une des franchises les plus populaires de Sega du début des années 1990, la trilogie originale Streets of Rage a encore aujourd’hui une très jolie base de fans, que ce soit pour son esthétique vintage ou sa bande son électronique. Ces jeux de beath-em-all mettent en scène d’anciens policiers qui partent démanteler des gangs criminels. La licence avait finalement eu droit à une suite très attendue en 2020 avec Streets of Rage 4, laquelle s’est écoulée à plus de 2,5 millions copies à ce jour. Les jeux ne proposant que très peu de choses en termes de scenario, ce film en live action aura donc énormément de liberté, mais aussi très peu de contenu sur lequel se reposer.

Une adaptation en film Streets of Rage a en tous les cas un grand potentiel pour attirer les foules, quand on voit la nostalgie qui n’en finit plus pour les jeux vidéo des années 1980 et 1990. Les deux films Sonic ont été de gros succès au box office, le deuxième opus rapportant 72 millions de dollars durant son premier week-end aux États-Unis, un chiffre particulièrement élevé à l’heure où la pandémie fait encore des siennes.