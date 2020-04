Streets of Rage 4 arrive le 30 Avril prochain

L'histoire du jeu vidéo est ancienne et riche d'un certain nombre de titres emblématiques. Certains ont disparu, d'autres existent encore aujourd'hui à travers des opus modernes, réussis ou non. Parmi les jeux incontournables des années 1990, Streets of Rage.

La licence Streets of Rage est incontournable pour les amateurs de jeux de combat. Dans les années 1990, les trois opus de cette série ont permis à nombre d’entre eux de se défouler dans des sessions toujours plus violentes les unes que les autres. Aujourd’hui, après 30 ans, les fans attendent avec impatience Streets of Rage 4, un jeu qui arrive très bientôt.

Streets of Rage 4 arrive le 30 Avril

DotEmu vient en effet d’annoncer la date de sortie de ce quatrième opus tant attendu de la saga culte Streets of Rage. Streets of Rage 4 sera disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch à compter du 30 Avril 2020, pour la modique somme de 24,99€. L’occasion de replonger dans Wood Oak City pour débarrasser ses rues des nombreux méchants. Pour accompagner cette date de sortie, les fans ont aussi droit à un nouveau trailer dévoilant notamment le Mode Duel. Ce mode, qui était proposé dans Streets of Rage 2 et 3, permet à deux joueurs de se battre l’un contre l’autre plutôt que d’affronter ensemble les vagues d’ennemis pilotés par une IA. Streets of Rage 4 permet aussi de jouer en coopération à 2 en ligne ou à 4 en local.

DotEmu a pris l’habitude d’aller plus loin que de réaliser de simples portages de jeux cultes comme Wonder Boy III en proposant de nouvelles expériences très complètes. La démonstration jouable durant la Gamescom de l’Automne dernier était très prometteuse. L’occasion parfaite pour les fans de la série de se replonger dans cet univers si caractéristique et pour celles et ceux qui ne connaissent pas la licence de la découvrir comme il se doit, dans une version modernisée très intéressante.