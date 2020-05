Street Power Football : le freestyle sera à l’honneur dès cet été sur consoles et PC

Un nouveau jeu de sport orienté arcade va miser sur la culture freestyle et street football.

Développé par le studio français SFL Interactive avec l’aide de l’éditeur Maximum Games, Street Power Football réunit style créatif et action pour une incroyable expérience de jeu de football et d’arcade avec les meilleurs joueurs de football freestyle comme Sean Garnier (premier champion de l’histoire), Liv Cooke (quatre fois détentrice du record du monde et ancienne championne du monde), Melody Donchet (quintuple championne du monde), Andrew Henderson (quintuple champion du monde), Raquel Benetti (égérie en talons hauts), Daniel Got Hits (chanteur-compositeur-danseur) ou encore JaviFreestyle (quadruple champion en Espagne).

De Sarcelles en banlieue parisienne à la Chine en passant par le Japon de jour et de nuit à Séoul, Rome, Rio, Copacabana, Copenhague, Cancun, Berlin, Londres, Kimose et Brooklyn, les joueurs auront diverses occasions de devenir le “Street King” en imposant son style (figures artistiques, vêtements urbains, émoticônes personnalisées, tatouages). En plus de jouer jusqu’à quatre joueurs en local ou en ligne, il sera également possible de faire chauffer le ballon sur des modes comme Dance-like Freestyle, 3v3 Street Power, Trick Shot, Panna et Élimination.

Street Power Football, un hommage au street football, freestyle et panna

Prévu pour cet été, Street Power Football sortira sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (via Steam).