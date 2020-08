Street Fighter : Yoshinori Ono annonce son départ de Capcom

L'éditeur japonais Capcom va perdre l'emblématique producteur de la licence Street Fighter.

Annonce totalement inattendue, Yoshinori Ono va partir vers de nouveaux horizons après plus 20 ans de bons et loyaux services chez Capcom : “Je travaille sur Street Fighter depuis longtemps, j’ai connu des bons et des mauvais moments, et même des moments inexistants. Mon cœur est rempli de reconnaissance envers les joueurs qui ont apporté un soutien chaleureux et bienveillant à la licence, surtout depuis une dizaine d’années, alors que toutes les activités autour de celle-ci ont retrouvé du soleil et de la vitalité. Et maintenant, après avoir servi près de 30 ans chez Capcom, je quitte la compagnie cet été. Cela signifie que je vais démissionner de mon poste de responsable de la marque pour les différents titres de Capcom, dont Street Fighter. Et maintenant, je vais quitter l’entreprise cet été. Cela signifie que je vais démissionner de mon poste de producteur exécutif sur plusieurs jeux de Capcom, dont Street Fighter.”

Ono-san est évidemment convaincu que Street Fighter va perdurer grâce aux autres membres de Capcom et assure être déjà prêt à suivre son évolution : “La nouvelle génération continuera de s’occuper de licence. Et je crois qu’ils continueront à la rendre extraordinaire. J’ai hâte de voir le nouveau Street Fighter et comment il va être développé, comme un simple joueur parmi d’autres. J’ai essayé de contacter ceux avec qui j’ai travaillé dans le passé au sujet de ma démission. Cependant, il est assez difficile de contacter toutes les personnes avec lesquelles j’ai été associé tout au long de ma carrière pendant près de trois décennies, c’est pourquoi j’aimerais humblement vous demander votre aimable compréhension. Lorsque l’occasion se présentera, j’aimerais saluer chaleureusement et remercier les personnes et les entreprises avec lesquelles j’ai eu la chance de travailler. Aux joueurs, fans inconditionnels, compétiteurs eSport et autres membres du personnel, merci beaucoup pour votre soutien continu.”

Capcom laisse filer Yoshinori Ono, un grand nom de l’industrie vidéoludique

Avec d’être accompagné de son inséparable figurine de Blanka, Yoshinori Ono a débuté en 1998 chez Capcom au sein de l’équipe audio. Il se voit confier les clés de plusieurs jeux dans les années 2000 avant de devenir le visage de Street Fighter où il n’hésitera pas à entrer dans une rivalité amicale avec Katsuhiro Harada, le producteur de Tekken chez Bandai Namco. Il a également supervisé le développement de Marvel vs Capcom : Infinite. Au vu de son CV, il n’aura pas de mal à rebondir chez un éditeur ou un constructeur pour créer une nouvelle franchise de versus fighting. Sony pourrait se laisser tenter, surtout après l’échec de PlayStation All-Stars Battle Royale.