Street Fighter 6 : retour de Juri et arrivée de Kimberly

Les combattantes Kimberly et Juri rejoignent Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie et Guile dans le roster de Street Fighter 6.

Nouvelle venue dans Street Fighter 6, Kimberly est originaire des États-Unis et apporte son amour de la pop-culture des années 1980 avec son walkman ainsi que la maîtrise du ninjutsu. Élève de Guy de Final Fight et des jeux Street Fighter Alpha, Kimberly utilise des bombes de peinture et des grenades fumigènes pour déstabiliser ses adversaires. Elle excelle dans la course et les attaques aériennes. Son design reflète ses mouvements rapides et acrobatiques.

The Ninja. 🥷 Kimberly invited herself to become Guy's student in the art of Bushinryu. She is infatuated with '80s pop culture hence why she always carries a portable cassette player with her. pic.twitter.com/igDlmU8VfM — Street Fighter (@StreetFighter) August 8, 2022

Takayuki Nakayama, game director chez Capcom, explique comment a été conçu Kimberly :

En ce qui concerne le design de Kimberly, nous voulions créer une tenue adaptée à ses mouvements rapides et acrobatiques, puisqu’elle excelle dans des sports comme l’athlétisme et le cheerleading. Associez son kimono aux couleurs vives à des baskets adaptées aux déplacements rapides, et vous obtenez une tenue de ninja digne du Bushinryu, non ? Nous avons essayé de faire en sorte que sa coiffure et sa tenue mettent en valeur sa silhouette saisissante afin de rappeler qu’elle est avant tout une experte en rapidité et en combat aérien. La bombe de peinture et le baladeur accrochés à sa taille servent également à ses mouvements spéciaux.

Juri est de retour dans Street Fighter 6

La combattante coréenne Juri, qui est apparu pour la première fois dans Super Street Fighter 4, revient avec toujours autant de malice. Nakayama-san détaille également son style :

Il a été modifié pour correspondre à l’esthétique de Street Fighter 6. Sa coiffure a également subi un changement, ce qui lui donne un peu plus de personnalité, selon moi. Sous sa veste, un ruban noir de la forme d’une araignée recouvre son corps. Les couleurs de son feng shui sont le violet, le noir et le blanc, avec une touche de vert émeraude. Si vous avez fait attention à son casque lorsqu’elle apparaît sur sa moto dans la bande-annonce, vous aurez remarqué qu’il correspond à son design. Son portable reflète également sa personnalité.

The Sadist. 👁️ Juri remains a thrill-seeker who takes immense joy in obliterating her foes. Previously, her main motivator was revenge against M. Bison, but since his fall in Street Fighter V, she now whittles away, waiting for the next thrill to come along. pic.twitter.com/4zDHOHu2Qe — Street Fighter (@StreetFighter) August 8, 2022

Capcom précise que le style remanié de Juri est complété par un style de combat totalement repensé, mais qui conserve certains mouvements :

Fuhajin, le coup de pied vers le haut de Juri fait son retour dans la franchise. Il permet également de stocker du Fuha à la fin de l’action. Saihasho, Ankensatsu et Go Ohsatsu sont les nouveaux noms des mouvements spéciaux de Juri, même si ces derniers ressemblent à d’anciennes attaques comme le projectile vers le bas ou le coup de pied sauté retombant. Bien que ces attaques puissent désormais être exécutées sans avoir à dépenser de réserve de Fuha, elles peuvent être enchaînées et alimentées si Juri dispose d’une réserve de Fuha.

La bande-annonce de Street Fighter 6 dédiée à Kimberly et Juri

Street Fighter 6 sortira en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

La fonction commentateurs en temps réel intègre les voix les plus populaires de la communauté des jeux de combat directement dans Street Fighter 6 pour raconter ce qui se passe à l’écran, comme dans un vrai tournoi. Il sera possible d’entendre Tasty Steve et James Chen, vétérans de longue date du circuit Capcom Pro Tour, ainsi que Jeremy “Vicious” Lopez et Ryutaro “Aru” Noda.