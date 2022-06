Street Fighter 6, le début d’une révolution pour le genre des jeux de combat

Pour s'adapter à tous types de joueurs, les nouveaux venus comme les fans de longue date, Street Fighter 6 de Capcom va redéfinir l’expérience versus fighting.

Développé avec le moteur graphique RE Engine, Street Fighter 6 sera composé de trois nouveaux modes, à savoir Fighting Ground (Arcade, Entraînement, matchs en ligne ou encore matchs en versus local), World Tour (une aventure solo qui repousse les limites du traditionnel jeu de combat avec un avatar) et Battle Hub (un lieu qui offre des façons inédites et uniques de s’engager, de communiquer et d’interagir avec les joueurs du monde entier).

Un trailer pour Street Fighter 6

L’éditeur japonais Capcom proposera de nouvelles fonctionnalités de gameplay innovantes dans Street Fighter 6 comme de nouvelles mécaniques de combat (le Drive System, une nouvelle jauge utilisée pour exécuter cinq techniques distinctes afin d’améliorer les capacités offensives ou défensives du joueur, notamment les Drive Impact, Drive Parry, Overdrive Art, Drive Rush et Drive Reversal), de nouveaux contrôles (classiques ou modernes) et des commentaires en temps réel par de nombreuses personnalités de la communauté des jeux de combat (cette fonctionnalité prendra en charge les sous-titres en treize langues différentes).

Street Fighter 6 sortira en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.