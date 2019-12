Streaming : deux sites américains illégaux plus gros que Netflix démantelés

Aux États-Unis, le FBI a mis fin à l'activité de iStreamItAll et Jetflicks, des services de streaming payants mais illégaux qui contenaient plus de séries TV et films que Netflix, Amazon Prime Video et Hulu réunis.

Gros coup de filet outre-Atlantique, le Federal Bureau of Investigation étant parvenu à mettre la main sur les administrateurs de deux sites de streaming très populaires, comme le rapporte USA Today. Bien connu des américains, iStreamItAll et Jetflicks, dont le nom évoque bien évidemment Netflix, n’étaient pas gratuits puisqu’ils nécessitaient un abonnement mensuel, à la même manière des services de VOD complètement légaux. Le FBI a inculpé Darryl Polo et Luis Villarino, deux programmeurs, au chef d’accusation de vol de propriété intellectuelle. iStreamItAll contenait pas moins de 118 000 épisodes de séries TV et 11 000 films, soit un catalogue plus étoffé que les offres de Netflix, Hulu, Vudu et Amazon Prime Vidéo combinés. Les deux accusés ont plaidés coupables et déclarent avoir gagné plus d’un million de dollars grâce aux abonnements, un chiffre qui ne tient donc pas compte des très probables publicités intrusives sur le site.

Des serveurs délocalisés au Canada

Jetflicks était opéré depuis Las Vegas, mais iStreamItAll au contraire avait été programmé pour parcourir les sites de torrent, récolter les nouvelles sorties films et séries et les héberger sur des serveurs au Canada. Cela n’a cependant pas empêché les deux protagonistes d’attirer l’attention des forces de l’ordre américaine. Ils seront condamnés au mois de mars 2020, avec un préjudice pour les ayant droits estimé à plusieurs millions de dollars.

Jetflicks avait déjà attiré l’attention des autorités

En août, un jury fédéral avait d’ores et déjà inculpé six autres hommes pour leur relation et leur travail sur Jetflicks. Polo avait à ce moment quitté ce projet pour s’attaquer à iStreamItAll. La popularité de ce dernier était d’avoir rendu le site disponible sur smartphones, tablettes, PC mais aussi SmartTV.