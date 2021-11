Stranger Things : la saison 4 sera diffusée à l’été 2022

Un nouveau teaser pour l'arrivée prochaine de la quatrième saison de Stranger Things.

Lors du Stranger Things Day, la plateforme américaine Netflix a dévoilé un nouvel aperçu de la quatrième saison de la série surnaturelle Stranger Things, qui sera diffusée d’ici l’été 2022. Dans ce teaser, on voit Eleven (Millie Bobby Brown) écrire une lettre à Mike (Finn Wolfhard) dans laquelle elle se dit qu’elle s’est enfin habituée à la vie normale d’une adolescente. Elle explique qu’elle aime l’école, même avec ses cliques et ses brutes, mais qu’elle est prête à prendre des vacances.

“Je suis prête pour les vacances de printemps surtout parce que je vais te voir“, dit Eleven ou Jane Hopper à son ami basé à Hawkins. “Nous allons avoir le meilleur spring break de tous les temps“. Juste après sa promesse, des flashs de scènes dramatiques ponctuent le teaser. Des séquences du séjour d’Eleven à la patinoire Pink-O-Mania sont entrecoupées de scènes de raids violents ainsi que d’une explosion épique. Le teaser révèle également le lieu final de la saison 4 de Stranger Things, à savoir la Californie, qui vient s’ajouter à la maison des Creel.

Les titres de la saison 4 de Stranger Things

Le club du feu de l’enfer

La malédiction de Vecna

Le monstre et la super-héroïne

Cher Billy

Projet Nina

Le plongeon

Le massacre du laboratoire d’Hawkins

Papa

L’infiltration

Créée par Matt Duffer et Ross Duffer, la série Stranger Things de Netflix est produite par Monkey Massacre Productions et 21 Laps Entertainment. Les frères jumeaux sont scénaristes, réalisateurs, producteurs exécutifs et showrunners aux côtés du producteur exécutif/réalisateur Shawn Levy, du producteur exécutif Dan Cohen de 21 Laps Entertainment et du producteur exécutif Iain Paterson.