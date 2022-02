Stranger Things : la fin est programmée pour 2023 avec une cinquième saison

Les créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, parle de la fin de la série de Netflix dans une lettre ouverte aux fans : “Il y a sept ans, nous avons élaboré l’arc narratif complet de Stranger Things. A l’époque, nous avions prévu que l’histoire se déroulerait sur quatre ou cinq saisons. Elle s’est avérée trop vaste pour être racontée en quatre parties, mais, comme vous pourrez bientôt le découvrir, le grand final approche. La saison 4 sera l’avant-dernière et la saison 5, la dernière. Il reste beaucoup d’autres histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things comme de nouvelles intrigues, de nouvelles aventures et de nouveaux héros totalement inattendus. Mais avant cela, nous espérons vous avoir à nos côtés pour clore le récit d’une incroyable jeune fille nommée Onze, de ses amis intrépides, d’un chef de police déchu, d’une mère tenace, d’une petite ville appelée Hawkins et d’une dimension alternative connue sous le nom de monde à l’envers.”

Stranger Things fans, at long last we can finally reveal when the new season will be premiering!!

Stranger Things 4 is coming to you in two parts: Volume 1 premieres May 27 & Volume 2 quickly follows on July 1. pic.twitter.com/FSG6UOE1yU

