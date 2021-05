Stranger Things : Eleven au centre de l’intrigue de la saison 4

La saison 4 de Stranger Things va s'intéresser au passé expérimental du personnage Eleven.

La nouvelle vidéo dédiée à la saison 4 de la série télévisée Stranger Things et diffusée par la plateforme américaine Netflix annonce le retour du Dr Martin Brenner, incarné par Matthew Modine. Celle-ci semble se dérouler au laboratoire national de Hawkins où il a élevé, formé et réalisé des expériences sur des enfants dotés de capacités psychokinétiques, dont Eleven (Millie Bobby Brown), qui l’appelait Papa. À la fin, alors que la caméra s’arrête devant une porte portant le numéro 11, on entend le Dr Brenner (dont on ne voit jamais le visage) demander “Tu écoutes, Eleven ?”, alors qu’elle ouvre les yeux. On ne sait pas s’il s’agit d’un flashback, d’un rêve, si Eleven a été capturée et emprisonnée à nouveau ou si elle utilise ses capacités télékinétiques pour retrouver le Dr Brenner dans le présent. Alors qu’il semblait avoir été tué par le Démogorgon dans la saison 1, il a été suggéré dans les saisons 2 et 3 qu’il était vivant, ce qui a également été confirmé par les producteurs de la série.

Créé par Matt et Ross Duffer, Stranger Things est produit par Monkey Massacre Productions et 21 Laps Entertainment. Les frères jumeaux sont scénaristes, réalisateurs, producteurs exécutifs et showrunners aux côtés du producteur exécutif/réalisateur Shawn Levy ainsi que le producteur exécutif Dan Cohen de 21 Laps et le producteur exécutif Iain Paterson.

Un trailer et un teaser pour la saison 4 de Stranger Things

Initialement prévue pour début 2021, la saison 4 de Stranger Things sortira d’ici la fin de l’année sur Netflix.