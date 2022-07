Stranger Things 4 : déjà 1 milliard d’heures de visionnage, selon Netflix

Stranger Things 4 fait un véritable carton sur Netflix, la série devrait détrôner Squid Game.

Stranger Things est devenue la série en anglais la plus populaire de Netflix, avec la diffusion de ses deux derniers épisodes. Le géant du streaming a révélé que la série avait déjà comptabilisé pas moins de 1,15 milliard d’heures de visualisation durant les 28 jours d’exploitation de chaque partie. Comme le précise The Hollywood Reporter, les sept premiers épisodes avaient compté 930,32 millions d’heures de vue durant leurs 28 premiers jours. Les épisodes 8 et 9, quant à eux, ont obtenu 221 millions d’heures de vue durant la seule première semaine, entre le 27 juin et le 3 juillet.

Stranger Things 4 fait un véritable carton sur Netflix

Cela fait de Stranger Things la deuxième série la plus vue, juste derrière Squid Game, qui avait atteint 1,65 milliard d’heures durant ses 28 premiers jours d’exploitation et qui détient actuellement le record de la série la plus vue dans l’histoire de Netflix. Stranger Things a logiquement le potentiel de dépasser la série sud-coréenne, dans la mesure où cela ne fait que quelques jours que les deux derniers épisodes sont sortis.

La série devrait détrôner Squid Game

Netflix, cependant, n’a pas encore révélé si la popularité de Stranger Things 4 a eu un impact significatif sur son nombre d’abonnés. En 2021, l’entreprise avait déclaré avoir enregistré sa plus grosse augmentation du nombre d’abonnés durant le troisième trimestre, en partie grâce à Squid Game, mais en avril de cette année, Netflix admettait avoir perdu environ 200 000 abonnés durant le premier trimestre 2022, ceci à grâce à plusieurs choses, notamment la concurrence accrue et le partage de comptes. La société déclarait à ce moment-là avoir déjà pris des mesures pour tenter de remédier à la situation, mais il faudra attendre sa prochaine publication de résultats financiers pour savoir si Eleven et sa bande de Hawkins ont aidé la plate-forme de quelque manière que ce soit.