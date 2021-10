Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : l’action-RPG unique en son genre sortira en mars 2022

Le Dark Souls-like dans l'univers de Final Fantasy par la Team Ninja est enfin daté.

Dévoilé dans le cadre de l’E3 2021, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin concrétise une nouvelle vision pour la licence Final Fantasy de l’éditeur japonais Square Enix avec un gameplay d’action stratégique et exigeant : “Accompagnez Jack et ses alliés lorsqu’ils ouvrent en grand les portes du Temple du chaos et s’aventurent dans un monde de fantaisie sombre et de combats haletants pour découvrir s’ils sont réellement les Guerriers de la Lumière de la prophétie.”

Encore en développement chez la Team Ninja (Koei Tecmo) avec Jin Fujiwara et Daisuke Inoue aux commandes, Kazushige Nojima s’occupe du scénario tandis que Tetsuya Nomura se focalise sur la conception et le design des personnages.

Des améliorations pour Stranger of Paradise Final Fantasy Origin après la première démo

Améliorations graphiques : l’équipe a souligné son engagement à affiner et améliorer les graphismes avant la sortie du jeu

Éclairage dynamique : les images de gameplay montrées durant l’émission ont mis en avant l’utilisation de l’éclairage dynamique, qui offrira une expérience de gameplay plus réaliste et plus immersive partout dans le jeu

Équilibrage des combats : les réglages apportés à la compétence Illumination et à la jauge de rupture des alliés ainsi qu’à la vitesse de récupération des PM figurent parmi les améliorations intégrées à la Trial Version 2 pour contribuer à la création d’un système de combat palpitant et récompensant la prise de risques

Modification du niveau de difficulté : les joueurs pourront choisir entre plusieurs niveaux de difficulté adaptés à leur style de jeu préféré : « Flegme » pour une expérience de jeu tranquille, « Frénésie » pour une partie orientée action, et « Furie » pour les personnes en quête d’un véritable défi

Améliorations de l’IA : outre les améliorations d’ordre général apportées à l’IA de combat des alliés de Jack, les joueurs peuvent personnaliser les classes, l’équipement et les compétences de leurs équipiers et aussi utiliser la « Résonance » pour renforcer temporairement les capacités de combat des alliés

Améliorations de la fréquence d’images et du rendu en 4K

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin et ses différentes éditions

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – Standard Edition

Jeu au format physique ou numérique

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin– Deluxe Edition

Jeu au format numérique

Un artbook numérique

Une mini bande originale numérique

Un season pass contenant les missions additionnelles “L’épreuve de Bahamut, le roi des dragons”, “Gilgamesh, le vagabond des dimensions” et “Different Future”

Les personnes qui précommandent les éditions Digital Standard et Digital Deluxe recevront 72 heures d’accès anticipé, des objets in-game (l’arme Cœur vaillant et le Bouclier céleste), ainsi qu’un thème original pour les achats via le PlayStation Store. Elles recevront également l’arme Rébellion en tant qu’avantage de précommande.

Une bande-annonce pour Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sera disponible le 18 mars 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store). Une deuxième démo est jouable jusqu’au 11 octobre prochain. En plus d’inviter les joueurs à participer à un nouveau sondage afin d’aider l’équipe de développement à façonner l’avenir du jeu en partageant leurs retours sur leur expérience, et essayer le mode multijoueur, cette dernière permet d’explorer un niveau supplémentaire, la Côte illusoire, aux côtés d’une nouvelle camarade, de découvrir de nouveaux styles en combattant avec plusieurs nouvelles classes, et affronter une gamme de nouveaux ennemis.