StockX : le marché boursier de la sneaker s’ouvre à l’électronique

Référence dans le milieu du streetwear et des baskets, la plateforme américaine StockX propose désormais des produits high-tech et surtout des consoles de jeux.

Fondé par Josh Luber en 2016 avec les entrepreneurs Dan Gilbert et Greg Schwartz, StockX s’est progressivement fait un nom à l’international dans la revente en ligne avec un système d’enchères reprenant les codes de Wall Street. Principalement spécialisé dans les sneakers, chaussures de sport détournées à un usage citadin et quotidien, mais également les accessoires et vêtements de mode ainsi que les objets de collection, le site propose de nombreux produits électroniques depuis l’année dernière allant des casques audio à des cartes graphiques et autres composants informatiques en passant par des enceintes connectées, des casques de réalité virtuelle, des smartphones et des consoles (nouvelles et anciennes générations).

Olivier Van Calster, vice-président en charge de l’international et directeur général Europe, explique que ce n’est pas une réaction d’opportuniste, mais une réelle volonté d’attirer un nouveau public qui serait amené à s’intéresser à plusieurs domaines en même temps : “En tant que plateforme multi-catégories, nous recherchons sans cesse de nouveaux moyens de nous connecter de façon authentique avec nos clients. Depuis le lancement de StockX en 2016, nous avons étendu notre offre des sneakers au prêt-à-porter, aux accessoires de luxe, aux objets de collection, et plus récemment à l’électronique. Dans ce cas, il existe de fortes synergies entre la communauté demandeuse de produits de la culture actuelle, et celle qui porte intérêt à l’électronique – en particulier le jeu vidéo – qui est désormais la deuxième catégorie la plus importante sur la plateforme.”

Industrie qui ne cesse de grandir au fil des années, le jeu vidéo apporte sans surprise énormément à la plateforme mettant en relation vendeurs et acheteurs dans le monde entier : “StockX a accueilli 200 millions de visiteurs en 2020, et on peut dire que l’expansion des catégories, en particulier l’électronique, a été un élément clé dans cette évolution globale. Les top produits toutes catégories confondues l’année dernière sont la PS5 (Blu-Ray Edition) et la Xbox Series X. Cela ne reflète pas seulement la demande croissante de consoles de jeu nouvelle génération, mais aussi les nombreuses façons dont les consommateurs comptent sur StockX pour accéder à des produits culturels actuels très convoités et en édition limitée.”

“Sneaker authenticator”, le savoir-faire de StockX s’adapte aux consoles

Pour lutter contre la contrefaçon qui est toujours en hausse, surtout en période de crise sanitaire, StockX se démarque de la concurrence (eBay, Leboncoin, Facebook Marketplace, Instagram Checkout, Amazon ou encore Vinted) grâce à ses centres d’authentification répartis dans plusieurs villes aux États-Unis et en Europe où des spécialistes se chargent de vérifier le bon état et l’authenticité des produits que les internautes souhaitent vendre à travers une cinquantaine d’étapes secrètes. Si un magasin non éphémère n’est pas à l’ordre du jour, de nouveaux investissements sont envisagés pour se renforcer : “Dans la mesure où nous sommes un business basé sur l’e-commerce, nous n’avons pas de plan d’ouvrir une boutique physique de retail bientôt. Cependant, nous avons deux centres d’authentification européens à Londres et à Eindhoven, et nous continuons à suivre l’évolution de l’offre et la demande sur l’ensemble de nos marchés européens.”

Avec l’arrivée des produits électroniques, notamment les très demandées PS5 et Xbox Series X dont les stocks sont toujours aussi limités, Olivier Van Calster garantit que le service de contrôle qualité fonctionne de la même manière pour ces derniers : “Nous employons une approche à plusieurs volets qui combine les connaissances d’un expert, une identification humaine hautement tactile, et des technologies d’avant-garde. Nos authentificateurs sont armés d’une base de données robustes composée d’informations exclusives, collectées grâce à des années d’expérience terrain, qui leur permettent d’évaluer efficacement la légitimité de chaque produit. StockX ne vérifie que des produits ‘deadstock’ (neufs). Tout comme avec les sneakers, les accessoires de luxe ou le prêt-à-porter, tout produit électronique qui passe par notre plateforme doit être neuf et inutilisé afin de répondre à nos normes d’authentification. Nous ne cessons jamais d’investir dans la formation de nos authentificateurs, avec la volonté permanente de déployer de nouvelles technologies afin de supporter notre équipe grandissante à travers le monde.”

Les alternatives françaises à StockX

Wethenew : “La marketplace numéro un en France dédiée aux sneakers. Les paires vendues sur le site sont, pour la plupart, en rupture de stock presque instantanément lors de leur sortie en boutique et sur les sites internet traditionnels. Elles se revendent ensuite sur un marché secondaire à des prix bien plus élevés car la demande est beaucoup plus forte que l’offre. Pour pouvoir proposer ces paires dans de nombreuses pointures, l’équipe travaille avec un réseau de plusieurs milliers de revendeurs partenaires, particuliers et professionnels en Europe“

Kikikickz : “Animée par la rencontre et le partage, notre équipe a créé une véritable ‘society’ rassemblant une communauté plurielle d’amateurs et de passionnés qui savent tirer le meilleur parti de la vie et qui ne se rassasient jamais. Des personnalités télévisuelles aux influenceurs en passant par des sportifs de renoms, chacun est invité à se rassembler autour d’une passion commune, la sneaker. Transmettre notre passion à nos adeptes afin de créer une véritable connexion est notre obsession et c’est pour cela que nous vous proposons un service de conseil accessible aux passionnés qui se traduit par un concept inédit, le Kikikickz Club. Ce service permet à nos adeptes de bénéficier d’un accompagnement accru et personnalisé. Cela passe notamment par la mise à disposition d’un personal shopper leur permettant de dénicher des paires exclusives et authentiques dans les meilleurs délais ainsi que d’un service client premium“

Limited Resell : “Un sneakers shop spécialisé dans la vente de sneakers issues d’éditions limitées. Chaque paire est examinée en détail par nos experts afin de vous assurer une paire originale et non une contrefaçon. Nous travaillons avec des magasins de sneakers, sites officiels et des revendeurs sélectionnés afin de vous proposer à la vente les modèles les plus rares“

HeatLab : “Des passionnés par le domaine des sneakers limitées et du streetwear en général. Notre mission principale est de garantir à nos clients une large sélection de produits rares et limités. L’intérêt autour des sneakers étant grandissant, nous souhaitons rendre ces produits accessible en proposant les meilleurs prix possible à nos clients. C’est pour cela que notre équipe s’appuie sur un large réseau de revendeurs officiels et indépendants pour vous proposer des modèles plus exclusifs les uns que les autres. Ainsi, nous garantissons à notre clientèle des produits limités, neufs et authentiques“

The Sole House : “Startup incubée chez Look Forward by Showroomprivé et marketplace de référence concernant les sneakers de seconde main. Créateur du premier argus de la sneakers qui permet de connaître en temps réel la valeur de n’importe quelle paire de chaussures sur le marché, neuve ou d’occasion afin d’y voir plus clair dans un marché où la spéculation est de plus en plus importante.“

