Stellar Blade : un beat them all où Eve doit sauver l’humanité

Project EVE du studio sud-coréen Shift Up revient sous le nom de Stellar Blade et sera désormais édité par Sony Interactive Entertainment.

Alors qu’elle doit débarrasser la Terre des NA:tives, la ravissante Eve de Stellar Blade se donne également pour mission de venir en aide à Xion suite à sa rencontre avec Adam. En plus d’écouter les histoires de l’ancien du village Orcal, elle pourra développer des relations proches avec les membres clés de la dernière ville de l’humanité sur Terre, en plus de participer à sa reconstruction. Les joueurs pourront d’ailleurs choisir d’aider les survivants ou non.

Un trailer pour Stellar Blade

Kim Hyung Tae, directeur de Shift Up, déclare :

Le titre est une combinaison de “Stellar”, qui signifie étoiles en latin, et “Blade” (Lame), qui définit l’existence d’Eve. La pointe de cette lame vous mènera où bon vous semble. Vous maîtrisez votre destin. Stellar Blade vous propose des combats qui demandent de dévier et d’esquiver les attaques des NA:tives au moment parfait pour créer des combos et déclencher des compétences uniques. Tout au long du jeu, vous vous équiperez de compétences bêta et d’intenses compétences explosives qui seront un régal pour les yeux, je vous le promets. Accrochez-vous… La puissance des boss est à un niveau totalement supérieur à celui des NA:tives classiques, vous offrant des combats stratégiques qui représentent un défi. Toutes ces actions vous permettront de vous plonger encore plus profondément dans l’histoire et de comprendre les émotions d’Eve.

Stellar Blade sortira en exclusivité sur PS5 en 2023.