SteelSeries travaillerait sur une manette pour les appareils Apple

Le jeu vidéo s'est aujourd'hui invité partout : ordinateur, console mais aussi smartphone, tablette et boîtier TV. Et l'on est souvent bien plus à l'aise avec une manette. Ce qui explique le gros succès des fabricants d'accessoires tiers sur ce segment.

Il existe aujourd’hui de nombreuses manettes de jeux vidéo de fabricants tiers. Des manettes qui fonctionnent notamment avec les appareils iOS, iPhone comme iPad. Cela étant dit, si vous souhaitez être certain(e) de la compatibilité, il vous faut un produit certifié MFi. Et aujourd’hui, bonne nouvelle, il se pourrait que SteelSeries prépare justement quelque chose pour l’iPhone et l’iPad.

SteelSeries travaillerait sur une manette pour les appareils iOS

Selon un récent rapport de InsiraFicha, SteelSeries aurait dans ses cartons une nouvelle manette baptisée Nimbus+. Celle-ci a été découverte dans le système ANATEL. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il s’agit de l’équivalent de la FCC – “Federal Communications Commission”, l’organisme américain qui certifie et valide tous les périphériques qui émettent des ondes électromagnétiques – au Brésil. La Nimbus+ semble être un mélange de plusieurs manettes de la marque.

Une manette baptisée Nimbus+

L’une d’entre elles étant, assez logiquement avec le nom de cet accessoire, la manette Nimbus originale sortie pour les appareils iOS en 2015. Le design général, quant à lui, ressemble beaucoup à la manette SteelSeries Stratus. La principale différence étant, bien évidemment, qu’elle serait conçue pour les appareils iOS. Selon le document dans lequel ont été découvertes ces images, l’appairage s’effectuerait via Bluetooth 4.1 et la manette fonctionnerait avec un iPhone 6 ou plus récent. Nul ne sait quand cette manette Nimbus+ pourrait être annoncée mais comme 9to5Mac le précise, la manette Nimbus, vendue sur le site même d’Apple, est déclarée comme “épuisé”. Faut-il y voir le signe de l’arrivée imminente d’un nouveau modèle ? Qui sait ?