Steam : Valve ajoute un nouveau moyen de trouver des bonnes affaires

Steam est aujourd'hui l'une des plus grosses plates-formes de distribution de contenu en ligne, et notamment de jeux vidéo. Il peut être assez difficile de s'y retrouver.

Steam propose des ventes de jeux vidéo à des tarifs intéressants toute l’année. Les offres promotionnelles sont évidemment plus intéressantes à certaines périodes mais celles-ci sont tellement nombreuses qu’il peut être parfois assez difficile de dénicher les vraies bonnes affaires.

Steam introduit une nouvelle manière de découvrir les offres promotionnelles

Les ventes sur Steam peuvent être assez écrasantes, de par leur nombre. Toute aide concernant la navigation dans l’énorme catalogue de la plate-forme est la bienvenue. Par exemple, les jeux que vous voyez sur la première page n’ont pas besoin d’être davantage mis en avant mais il est assez délicat d’aller trouver d’autres bonnes affaires ailleurs dans les milliers de pages. Valve essaie aujourd’hui de vous simplifier la vie avec une nouvelle fonctionnalité Steam Labs baptisée les facettes de navigation. Ces dernières permettent d’affiner vos recherches lorsque vous cherchez à faire de bonnes affaires sur la plate-forme.

Voici les facettes de navigation

Ce nouvel outil permet de filtrer parmi les jeux en promotion en utilisant des catégories assez précises comme le point de vue, le nombre de personnes qui peuvent jouer ou d’autres thèmes encore. Et vous pouvez bien évidemment mixer ces critères pour trouver des titres très spécifiques. Par exemple, demandez à Steam de vous sortir les titres en promotion dans un univers de science-fiction proposant une vue à la troisième personne et la plate-forme vous proposera Dead Space 3 et Star Wars Battlefront. Les facettes de navigation ne font pas remonter tous les titres en promotion mais ceux parmi les plus intéressants. Pour tester cette nouveauté, cliquez sur l’onglet Steam Labs en haut dans l’interface puis sur “Essayer l’expérience ‘Découverte des promotions'”.

Profitant aussi de ces ventes d’automne, Valve a aussi introduit de nouvelles catégories de genre et thème. Vous pourrez retrouver ces catégories si vous scrollez dans la page principale au-delà de la section des licences. Ces nouveautés ont été introduites suite au succès rencontré après leur première introduction sur la plate-forme : “Nous avons constaté que ces pages à thème permettaient d’attirer davantage de visiteurs durant les promotions que tout autre manière de procéder”, déclarait la plate-forme.