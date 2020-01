Steam : tous les jeux Half-Life sont gratuits pendant deux mois

Si vous n'avez pas encore jouer aux FPS-aventure les plus cultes de la fin des années 1990, il est grand temps de s'y mettre, et pour pas un sou.

Rien qu’à écrire Half-Life, on a envie d’y jouer. Que ce soit l’épisode original, Blue Shift développé par Gearbox ou le plus orienté action Opposing Force du même développeur, la série est entrée dans le panthéon des jeux vidéo cultes. Si Half-Life 3 est une arlésienne et n’arrivera probablement jamais (malgré un bout de scénario dévoilé il y a quelques années), on peut tout de même se consoler en rejouant aux deux épisodes de Half-Life 2 avec toujours Gordon Freeman en vue à la première personne et de nouveaux personnages attachants tels que le docteur Eli Vance, et sa fille Alyx Vance. On peut d’ailleurs remercier cette dernière puisque c’est grâce à l’épisode en réalité virtuelle qui lui est dédié, Half-Life: Alyx, que Valve offre à partir d’aujourd’hui et pendant deux mois l’intégralité des jeux de la saga.

Un gros pari pour Valve

Half-Life: Alyx est un projet au long cours pour Valve, qui le développe probablement depuis plusieurs années, et marque un retour à la licence après des années de silence et d’absence. Le jeu en VR annoncé pour le mois de mars 2020 se déroulera avant les évènements de Half-Life 2, et les joueurs y contrôleront Alyx alors qu’elle et son père Eli établissent la résistance dans la Ville 17. Développé à l’aide du moteur Source 2, il prend en charge tous les casques VR compatibles PC mais reste un pari risqué pour Valve, les joueurs en réalité virtuelle représentant une niche — quoique la totalité des exemplaires de son casque Valve Index VR a été vendu depuis l’annonce de la sortie du jeu le 21 novembre dernier.

Se refaire le scénario

Pour se rattraper sur les premiers épisodes et même faire un bond en avant dans l’histoire, Valve offre donc à l’essai la totalité des jeux Half-Life sur sa plateforme numérique Steam. Notez toutefois que Half-Life 2 : Lost Coast n’est pas inclut et que les jeux ne sont pas offerts, mais en essai gratuit pendant deux mois.