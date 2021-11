Steam réunit plus de 27 millions d’utilisateurs en même temps

Avec l’aide des soldes d’automne (Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Horizon : Zero Dawn et FIFA 22 étaient les stars au point de faire leur retour dans le top 10 des meilleures ventes) et la période de Thanksgiving, Steam de Valve a encore battu un record alors que les plateformes de distribution de jeux vidéo sur PC se multiplient (Epic Games Store, GOG Galaxy, Rockstar Games Launcher, Razer Cortex, LaunchBox, Playnite, GeForce Experience, GameRoom) depuis quelques années et offrent une stratégie agressive.

Steam once again beats its online concurrent users record with over 27 million users currently online.

Previous record was set in April at 26.9 million.https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/z9d5cDd1JL

— SteamDB (@SteamDB) November 27, 2021