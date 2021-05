Steam pourrait-il arriver sur les consoles de jeux vidéo ?

La plate-forme de Valve Steam est un incontournable pour les joueurs PC. Et si elle arrivait sur les consoles de jeux vidéo ? C'est la rumeur du moment.

Les stores d’applications sont le meilleur moyen d’accéder à un catalogue d’apps, plus ou moins variées. L’un des plus célèbres, outre les Google Play et App Store pour le mobile, est très certainement Steam. La plate-forme de Valve est un incontournable pour les joueurs PC. Et si elle arrivait sur les consoles de jeux vidéo ?

Et si Steam arrivait sur les consoles de jeux vidéo ?

Steam est connu par de très nombreux joueurs PC comme le magasin numérique par excellence, où il est possible d’acheter des jeux, de discuter avec ses amis, de chercher des extensions et autres mods, etc. Mais Steam reste en grande partie réservé aux PC. Se pourrait-il que la plate-forme arrive un jour plus ou moins proche sur les consoles ? C’est la folle rumeur du moment.

Le PDG de Valve Gabe Newell laisse planer le doute

Celle-ci a pris de l’ampleur après les déclarations du PDG de Valve, Gabe Newell, apparu dans une conférence publique en Nouvelle-Zélande. Alors qu’un spectateur lui demandait si Steam pourrait arriver un jour sur les consoles de jeux vidéo, Gabe Newell répondait : “Vous pourrez vous faire une idée sur le sujet d’ici la fin de l’année.”

Difficile de savoir s’il s’agit là d’une confirmation que Steam arrivera bel et bien sur consoles ou si Valve prépare quelque chose de différent en rapport avec les consoles. Voir Steam arriver sur les consoles de jeux vidéo serait très intéressant mais on ne peut s’empêcher de penser que cela serait très, très improbable. En effet, les fabricants de consoles comme Microsoft admettent volontiers qu’ils ne gagnent pas d’arent sur le hardware, uniquement sur le software et les services.

Le fait qu’une entreprise comme Valve envisage de proposer Steam sur les consoles serait pour le moins incompatible avec ce besoin de vendre du service pour les fabricants de consoles. Mais ce serait une très bonne chose pour les joueurs. Quoi qu’il en soit, il est encore trop tôt pour savoir ce que prépare Valve. Il faudra patienter encore quelques mois avant d’avoir des détails sur le sujet. À suivre !