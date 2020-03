Steam News Hub affiche les actualités des jeux auxquels vous jouez

Internet représente une énorme source d'information. Encore faut-il que celle-ci soit précisément et intelligemment filtrée pour être utilisable dans de bonnes conditions. Certains services font cela très bien. Steam s'y essaie aujourd'hui avec son Steam News Hub.

Le problème avec la plupart des services d’agrégation de contenus, c’est que ceux-ci affichent souvent des sujets qui ne vous intéressent pas, ou pas tant que cela. Au final, l’utilisateur finit par se désintéresser du service, et aller voir ailleurs. Valve vient de lancer une nouvelle fonctionnalité pour Steam baptisée Steam News Hub. Celle-ci va afficher des contenus personnalisés, comme les actualités et les mises à jour, pour les jeux auxquels vous jouez ou qui vous intéressent, et uniquement ceux-ci.

Valve lance le Steam News Hub

Selon la description fournie par Valve, on peut notamment lire : “que vous soyez au travail, dans le bus ou en train de jouer à la maison, vous pouvez désormais naviguer dans votre hub personnalisé pour trouver facilement les mises à jour, annonces et événements autour des jeux auxquels vous jouez et qui vous intéressent. De plus, vous pouvez être tenu(e) informé(e) quant aux événements à venir en choisissant même d’être prévenu(e) par email ou via des rappels sur votre smartphone. Pour que vous ne manquiez pas la moindre seconde des événements qui vous tiennent à cœur.”

un agrégateur de contenus personnalisable autour de vos jeux préférés

Comme dit en introduction, le principal intérêt de ce Steam News Hub est de pouvoir être personnalisé comme bon vous semble. Il est notamment possible de masquer des informations de certains jeux, de certaines sources ou même qui ont trait à certains événements. Cela permet de s’assurer que les actualités qui vous sont présentées vous intéressent vraiment. Le News Hub a aussi été conçu pour être mobile-friendly, pour en profiter dans les meilleures conditions directement sur votre smartphone. Cela étant dit, Steam News Hub n’existe actuellement que via Steam Labs, la plate-forme de Valve utilisée pour lancer des fonctionnalités expérimentales. Nul ne sait si News Hub deviendra un produit à part entière ou pas, mais Valve semble beaucoup miser sur cette fonctionnalité. À suivre !