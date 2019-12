Steam : meilleures ventes, jeux les plus joués… le bilan 2019

Si GTA V est toujours en tête de liste 4 ans après sa sortie sur PC, la VR fait une percée remarquable, tandis que les Battle Royale restent très populaires.

Malgré l’avènement de nouvelles plateformes d’achat de jeux vidéo numériques (GOG, uPlay, Epic Games Store), Steam domine toujours le marché, tant en terme nombre de jeux dans son catalogue (plus de 13 000) qu’en terme d’utilisateurs (environ 560 millions). Lorsque Steam dévoile son Best Of 2019, cela permet de déduire les grandes tendances du jeu vidéo dans le monde, même si certains titres très populaires y sont absents. Le palmarès de cette année est découpé en plusieurs catégories : meilleures ventes, meilleures nouveautés, jeux VR les plus vendus, meilleurs promus de l’accès anticipé et Le plus de joueurs simultanément. Si les jeux indépendants sont plus prégnants qu’auparavant, les titres AAA récoltent toujours les lauriers, notamment en terme de revenus bruts sur l’année — les plus gros budgets qui proposent de jeux à plus de 50€ récupèrent logiquement la plus grosse part du gâteau.

Un classement qui réserve quelques surprises

Steam classe les différentes catégories en sous-ensembles selon leur rang : platine, or et argent. Mais il n’est pas nécessaire de plonger bien profond pour trouver une surprise, le premier niveau pouvant en réserver. Les meilleures ventes 2019 font par exemple apparaître Total War: Three Kingdoms qui n’a pas bénéficié d’une communication monstre, mais plutôt de la réputation de ses pères. On trouve de nombreux jeux intégralement en ligne dans le même classement tels que The Elder Scrolls Online, Destiny 2, PUBG, DoTA 2, Warframe et CS GO : Operation Shatterweb.

Les jeux les plus joués simultanément regroupent les même titres, en partie, exception faite de Halo: The Master Chief Collection, tout récent, et Path of Exile, gratuit.

Du côté des nouveautés les plus plébiscités en 2019, excluant de fait des titres plus anciens mais toujours populaires tels que GTA V et PUBG, on trouve les hits de l’année, sans plus de surprise.