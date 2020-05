Steam, GOG et Humble Store célèbrent déjà le Star Wars Day

L'approche du mois de Mai est toujours un moment important pour les fans de Star Wars puisque le 4 Mai célèbre la saga aux quatre coins du globe. Aujourd'hui, les amateurs de jeux vidéo sont (déjà) servis.

Si vous hésitiez à craquer pour un jeu vidéo Star Wars sur PC, le moment est idéal. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à l’approche du 4 Mai – date du Star Wars day, May the Fourth, tout ça tout ça -, plusieurs stores ont décidé de célébrer l’événement en avance. Les jeux se retrouvent ainsi sur Steam, GOG et le Humble Store. L’occasion parfaite de compléter sa ludothèque.

Les jeux Star Wars en promotion pour le Star Wars Day

Les titres proposés sont les mêmes d’un store à l’autre. On retrouvera notamment les Knights of the Old Republic et Jedi Knight à -65%. Les jeux Lego Star Wars, quant à eux, sont proposés avec une réduction de 75%. Parfait pour occuper les fans de la petite brique jaune, jeunes ou moins jeunes. De plus, il est désormais bien plus facile de jouer au Star Wars : Battlefront original avec ses amis sur le client GOG Galaxy si vous avez Steam et vice-versa. La manipulation n’est pas des plus simples mais le cross-play est possible. Et c’est une bonne chose.

Steam, GOG et le Humble Store ont déjà dégainé leurs offres

Le Star Wars Day est toujours une bonne occasion pour faire de bonnes affaires autour de la saga et puisque nous sommes encore confinés chacun chez soi, quoi que de mieux qu’un (ou plusieurs) jeu vidéo pour tuer le temps. À noter cependant, les différentes offres promotionnelles ne se terminent pas aux mêmes dates selon les stores, dépêchez-vous de faire vos emplettes. Après le 4 Mai, c’est certain, il sera trop tard. Si vous vouliez faire tel ou tel jeu Star Wars depuis longtemps, c’est l’occasion parfaite, et à moindre frais.