Steam enregistre un pic record à plus de 20 millions de joueurs simultanés

Pour beaucoup, le week-end est propice à la détente, à rester chez soi, à jouer aux jeux vidéo notamment. Mais avec l'épidémie de coronavirus, les gens sont plus enclins encore à rester chez eux. Et à jouer. Et cela profite à Steam qui enregistr un nouveau record.

Nous occupons tous notre temps de manière très différente durant les week-ends. Certains travaillent, d’autres en profitent pour voir les amis et la famille. D’autres encore vont au cinéma ou faire du sport. Cela étant dit, avec l’épidémie du nouveau coronavirus qui sévit actuellement, l’heure est au confinement, à la distanciation sociale. Autrement dit, il est plus que recommandé de rester chez soi autant que faire se peut. Et l’on s’occupe alors comme on peut. Lecteur, TV mais aussi jeu vidéo… Ce qui profite à Steam.

Steam profite du confinement et enregistre un nouveau record

Cette distanciation sociale est une mesure obligatoire pour réduire les risques d’infection et de contamination. C’est la seule manière d’étouffer une épidémie. Si, on l’a bien vu ce week-end, certains ne veulent pas respecter cette règle, d’autres, par contre, la prennent très au sérieux. Et il s’avère que nombre d’entre eux aiment jouer aux jeux vidéo. En effet, ce week-end, la plate-forme Steam, qui appartient à Valve, a enregistré un nouveau record d’affluence. Pas moins de 20 millions de joueurs simultanés !

Un pic à plus de 20 millions de joueurs simultanés ce week-end

Autrement dit, il y a eu un moment, un court moment, où les joueurs étaient plus de 20 millions à jouer sur la plate-forme. Toutes proportions gardées, 20 millions de joueurs dans le monde entier, cela ne représente qu’une petite goutte d’eau par rapport à la population mondiale ou même par rapport à toutes celles et ceux qui jouent aux jeux vidéo. Mais il faut reconnaître que le timing de ce record et l’épidémie de Covid-19 suggèrent qu’il s’agit là bien plus que d’une coïncidence. Difficile de savoir si ce record pourrait être de nouveau battu mais ce ne serait pas très surprenant. Des sociétés comme Niantic, à qui l’on doit Pokémon Go, ont déjà procédé à certaines modifications de leur jeu pour aider les joueurs à profiter du titre sans sortir de chez eux.