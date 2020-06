Steam : Electronic Arts et Valve honorent leur alliance

L'éditeur américain Electronic Arts propose désormais plus de 25 jeux sur la plateforme de téléchargement Steam.

Exclusivement disponibles par le passé sur les services Origin et Origin Access, les jeux d’Electronic Arts comme Need for Speed Heat, Need for Speed : Rivals, Need for Speed, Mirror’s Edge, Plants vs Zombies : La Bataille de Neighborville, Medal of Honor, Crysis, Dragon Age, Mass Effect, Unravel, Unravel 2, Fe ou encore Sea of Solitude sont maintenant jouables via Steam. A noter que Command & Conquer Remastered Collection, la compilation avec Command & Conquer (1995), Command & Conquer : Alerte rouge et leurs trois extensions Opérations survie, Missions Taïga et Missions M.A.D, prend en charge les mods via Steam Workshop. C’est l’une des premières franchises RTS à mettre son code source à disposition des joueurs.

EA Acess sur Steam, lancement imminent

Mike Blank, vice-président du développement chez EA, annonce les prochains jeux sur PC qui seront disponibles sur la plateforme de Valve feront partie de l’offre d’abonnement EA Access qui sera lancée d’ici les prochaines semaines : “Nous voulons que tout le monde puisse jouer à ses jeux préférés où qu’il soit et quel que soit son système. Sortir nos jeux sur Steam est donc une étape importante dans cette stratégie. Nous sommes très heureux que nos jeux soient sur Steam et nous comptons les valoriser encore plus grâce à l’offre d’abonnement que nous lancerons cet été.”

Pour mémoire, EA Access est un abonnement donnant accès à un large catalogue de jeux EA, à des essais prioritaires et à des réductions sur vos achats numériques EA. En ligne depuis 2014, ce dernier est disponible sur PS4, Xbox One et Origin.