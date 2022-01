Steam Deck : Valve devrait être en mesure d’assurer les premières livraisons

La production du PC gaming de l'éditeur américain Valve au format console portable s'accélère alors que les premières livraisons sont attendues d'ici les prochaines semaines.

Si le communiqué de Valve se veut positif pour de nombreux joueurs, il ouvre quand même la porte à un potentiel deuxième retard de dernière minute : “Les livraisons de Steam Decks commenceront bien à la date prévue. En dépit de la pandémie mondiale et des problèmes d’approvisionnement et d’acheminement, il semble que nous serons en mesure de commencer les expéditions dès la fin du mois de février prochain.”

Les catégories de compatibilité avec le Steam Deck

Depuis plusieurs mois, Valve examine en continu la compatibilité du catalogue Steam avec le Steam Deck : “Les travaux et tests pour le programme Steam Deck Verified continuent, et vous verrez bientôt l’étiquette de compatibilité avec Steam Deck pour un nombre croissant de jeux. Ces tests se focalisent autour de quatre catégories principales, à savoir les entrées, la fluidité de l’expérience de jeu, l’affichage et la prise en charge du système. Pour que les équipes de développement puissent obtenir la précieuse petite icône verte, il était également important de leur offrir la possibilité de tester leurs jeux. C’est pourquoi nous avons envoyé de nombreux kits de développement. Nous venons d’approuver une nouvelle vague de kits. Des centaines ont déjà été livrés le mois dernier, et nous allons continuer à en expédier. Merci à toutes les équipes pour leur patience !