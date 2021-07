Steam Deck : le PC gaming de Valve au format console portable

La machine de jeu portable aux mille et une fonctionnalités la plus puissante au monde.

Proche d’une Nintendo Switch ou d’une Game Gear, le Steam Deck se présente comme un appareil portable tout-en-un pour les jeux PC qui se décline en trois version : 64 Go à 419 euros (mémoire interne eMMC, étui de transport), 256 Go à 549 euros (disque interne SSD NVMe, stockage plus rapide, étui de transport et bundle de profil exclusif de la communauté Steam) et 512 Go à 679 euros (disque interne SSD NVMe, stockage plus rapide, verre avec traitement antireflet de qualité supérieure, étui de transport exclusif, bundle de profil exclusif de la communauté Steam et thème de clavier virtuel exclusif).

Créé en partenariat avec AMD, l’APU personnalisé du Steam Deck est totalement optimisé pour le jeu sur appareil portable. Grâce aux architectures Zen 2 et RDNA 2, c’est un concentré de puissance aux performances plus que suffisantes pour faire tourner les tout derniers jeux AAA. Il est possible d’utiliser le Steam Deck comme un PC : “Surfez sur le Web, regardez des vidéos en streaming, utilisez vos applis de productivité habituelles, installez d’autres magasins de jeu en ligne, tout ce que vous voulez“. Vendue séparément, la station d’accueil officielle maintient la console portable relevée, tout en offrant la possibilité d’y connecter des écrans externes, un câble réseau, des périphériques USB et l’alimentation.

Toutes les fonctionnalités Steam dans le Steam Deck

Chat Steam : Tous vos contacts sont là, accédez au chat Steam avec un simple bouton

Bibliothèque Steam : Vos collections et jeux préférés sont là où vous les avez laissés

Overlay Steam : Remanié pour vous permettre d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires lorsqu’un jeu est en cours d’exécution

Interface intuitive : Déroulez le menu principal en appuyant sur le menu Steam pour accéder à la bibliothèque, au magasin ou la communauté

Notifications : Toutes vos notifications se trouvent au même endroit pour que vous puissiez les consulter sans quitter votre jeu

Accès rapide : Ce menu permet d’accéder aux notifications, contacts, périphériques et paramètres importants

Sauvegardes dans le cloud : Commencez votre partie sur un PC et enchainez sur votre Steam Deck, et inversement

Remote Play : Streamez des jeux depuis votre PC directement sur votre Steam Deck, où que vous vous trouviez

Magasin : Faites vos achats sur tout le magasin Steam depuis votre Steam Deck

Recherche universelle : Elle rassemble les résultats de la bibliothèque, de la liste de contacts et du magasin Steam

Communauté : Ne perdez pas une miette de ce qui se passe pour vos contacts, dans l’actualité et sur Steam

Les caractéristiques techniques du Steam Deck

Écran LCD (tactile) de 7 pouces

Dimensions : 298 mm × 117 mm × 49 mm

Poids : environ 669 grammes

Résolution : 1280 × 800 px (format 16:10)

Batterie de 40 Wh, entre 2 et 8 heures d’autonomie

Chargeur USB Type-C PD 3.0 de 45 W

Luminosité : 400 cd/m²

Capteur de luminosité ambiante

Fréquence de rafraichissement : 60 Hz

CPU : Zen 2 4 c/8 t ; 2,4 à 3,5 GHz (jusqu’à 448 Gflops FP32)

GPU : 8 UC RDNA 2 ; 1 à 1,6 GHz (jusqu’à 1,6 Tflops FP32)

APU : AMD custom (4 à 15 watts)

Mémoire vive : RAM LPDDR5 de 16 Go (5500 MT/s)

Capacité : eMMC de 64 Go (PCIe Gen 2 ×1), SSD NVMe de 256 Go (PCIe Gen 3 ×4) ou SSD NVMe ultra rapide de 512 Go (PCIe Gen 3 ×4)

Commandes manette : Boutons A B X Y, croix directionnelle, gâchettes analogiques gauche et droite, gâchettes hautes gauche et droite, boutons Affichage et Menu, boutons poignées affectables

Sticks analogiques : Deux sticks analogiques de taille normale avec toucher capacitif

Retour haptique haute définition

Trackpads : Deux trackpads carrés de 32,5 mm à retour haptique, latence améliorée de 55% par rapport au Steam Controller, sensibilité à la pression pour configurer la force appliquée aux clics

Gyroscope : IMU à 6 axes

Bluetooth 5.0 (compatible avec contrôleurs, accessoires et matériel audio)

Wifi double bande 2,4 GHz et 5 GHz, MIMO 2 × 2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Canaux : Stéréo avec DSP intégré pour une immersion sonore

Microphones : Double réseau de microphones

Prise écouteurs/casque stéréo 3,5 mm

Numérique : Audio multicanal via DisplayPort par USB-C, USB-C standard ou Bluetooth 5.0

microSD : UHS-I compatible avec SD, SDXC et SDHC

Connecteurs externes pour contrôleurs et écrans : Port USB-C compatible avec DisplayPort 1.4 Alt-mode ; jusqu’à 8K à 60 Hz ou 4K à 120 Hz, USB 3.2 Gen 2

Système d’exploitation : SteamOS 3.0 (basé sur Arch), une nouvelle version conçue pour le Steam Deck et optimisée pour le jeu sur un appareil portable. Elle est accompagnée de Proton, une couche de compatibilité qui permet d’utiliser vos jeux sans nécessiter de portage par les équipes de développement

Bureau : Plasma de KDE

Le Steam Deck en vidéo

L’éditeur américain Valve commercialisera les premiers exemplaires du Steam Deck à partir de décembre prochain aux États-Unis, au Canada, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, puis dans d’autres régions du monde en 2022.Les réservations commenceront dès ce soir à 19h.