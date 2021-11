Steam Deck : la crise mondiale de semi-conducteurs n’épargne pas Valve

A seulement trois semaines de sa sortie, le PC gaming de Valve au format console portable est repoussé à février 2022.

Attendu pour décembre prochain, Valve annonce que le lancement du Steam Deck est finalement retardé de deux mois : “Nous nous excusons pour ce délai. Nous avons fait de notre mieux pour contourner les problèmes liés à la chaine d’approvisionnement mondiale, mais en raison d’une pénurie de matériaux, les composants n’arrivent pas à temps dans nos usines de fabrication pour que nous puissions respecter les dates de lancement initiales. Nous avons mis à jour nos estimations du temps de fabrication et pensons que les premières livraisons de Steam Deck devraient pouvoir être honorées en février 2022, nouvelle date de début de la file d’attente pour les réservations. Vous conservez votre place dans la file d’attente, mais les dates de commande associées seront décalées en conséquence. Elles seront mises à jour peu après cette annonce. Nous ne pouvons que renouveler nos excuses pour ce délai et ferons tout notre possible pour améliorer ce nouveau calendrier de réservation. Nous continuerons de vous tenir au courant de son évolution au fil du temps.”

Steam Deck is delayed by two months. Learn more here https://t.co/BOxpdrMGIr pic.twitter.com/5txJxSoJu9 — Steam Deck (@OnDeck) November 10, 2021

L’éditeur américain Valve rappelle que la liste d’attente et les délais de disponibilité des commandes de Steam Deck sont spécifiques à chaque région du monde (Europe, États-Unis, Canada, Royaume-Uni) : “Votre place dans la file d’attente reste la même. Toutes les commandes sont retardées du même délai, et les messages de notifications pour effectuer l’achat seront toujours envoyés dans l’ordre des réservations. Vous pouvez consulter la nouvelle période estimée de disponibilité de votre commande plus haut sur cette page (vous devez vous connecter à votre compte Steam). Le but des réservations est d’assurer un processus de commande harmonieux et équitable lorsque Steam Deck sera en stock. Les frais de réservation garantissent une véritable intention d’achat, ce qui nous fournit de meilleures données pour équilibrer la chaine d’approvisionnement, notre inventaire et les distributions régionales jusqu’au lancement. Lorsque vous effectuez une réservation, votre demande est placée dans une file d’attente. Dès que l’article sera disponible, vous recevrez un email suivant l’ordre des réservations. Nous espérons pouvoir commencer à envoyer les invitations de commande en février 2022. Nous ferons tout notre possible pour que toutes les réservations puissent être converties en commandes, mais nous ne pouvons pas le garantir.”

